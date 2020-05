REZZIME DANA (petak): Belorusi ispoštovali, Valjadolid sve iznenadio

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi prošli.

ZAOKRUŽENO

ŠAHTJOR SOLIGORSK II - SLAVIJA MOZIR II (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 4:1

Ispratili ste prilično lošu formu Slavije, zbog čega ste se odlučili da ukažete poverenje Šahtjoru iz Soligorska, što vam se isplatilo. Domaći su poveli sredinom prvog dela, po povratku sa odmora duplirali su prednost, ali su gosti ubrzo uzvratili i pomalo vas zabrinuli. Međutim, to kao da je razljutilo Šahtjor koji je do kraja sa još dva gola stigao do još ubedljivije pobede i potvrdio ulogu apsolutnog favorita.

TORPEDO ŽODINO - GORODEJA (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 3:1

Odlična forma ekipe iz Žodina nastavljena je sigurnim trijumfom protiv Gorodeje. Pobeda se nije dovodila u pitanje, s obzirom da je domaćin posle vodećeg pogotka imao i brojčanu prednost na terenu. Nastavak je doneo još jedan gol domaćih, a sve što je Gorodeja uspela sa igračem manje je da postigne počasni pogodak preko sprskog fudbalera Lazara Sajčić. Međutim, nekoliko minuta kasnije Torpedo je novim golom osigurao trijumf. Kec je zaokružen.

ENERGETIK BGU II - DINAMO BREST II (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 2:1

Kroz pravi pakao prošli ste sa ekipom Energetika. Na poluvremenu su imali gol zaostatka i taman što su izjednačili, ostali su sa desetoricom na terenu i sebi zakomplikovali poslednjih pola sata. Ipak, sreća je bila na vašoj strani, te su domaći nekako stigli do pobedničkog gola deset minuta pre kraja.

VALENSIJA /SIM/ - ESPANJOL /SIM/ (tip 1, kvota 1,60) - 2:1

Mučili ste muku sa Valensijom. Meč se polako približavao kraju,mreže su mirovale i činilo se da će vas Slepi miševi prodati. A onda je usledila rapsodija Valensija koja je za svega desetak minuta stigla do dva gola prednosti. Više nije bilo vremena za iznenađenje. Sve što je Espanjol uspeo je da ublaži poraz i to u nadoknadi vremena.

GAMBLT – INA INAKTIV (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:1

Vratili su se mečevi Fife na vaše tikete i odmah doneli zaradu. Gamblt je već u prvom poluvremenu najavio povoljan finiš po vas, kada je stigao do minimalne prednosti. U nastavku je domaćin povećao prednost,Inaktiv je uzvratio i pokušao da vam pokvari planove, ali je Gamblt uspeo da još jednom poveća vođstvo i mirno privede meč kraju.

PRECRTANO

VALJADOLID /SIM/ - BARSELONA /SIM/ (tip 2, kvota 1,27) – rezultat 2:1

Ko je ovome mogao da se nada. Neprijatno iznenađenje priredio je slabašni Valjadolid. Već u prvih 45 minuta videlo se da se domaćin ozbiljno naoštrio da vam izbije novac iz džepa. Do tada je Valjadolid stekao minimalnu prednost, koju je uspeo da zadrži do kraja, iako ste se nadali da će Barsa da okrene. To se nažalost nije dogodilo.

KATALONIJA – FRZ FORZE (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 2:3

Od ovog para ste se oprostili još posle prvih 45 minuta. Tada je Katalonija imala dva gola zaostatka, pa joj ni odlična igra u nastavku nije donela čak remi.