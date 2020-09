NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

HOLANDIJA - POLJSKA (tip 1, kvota 1,55) - 1:0

Večeras je najviše razočarala Poljska, koja je bila potpuno inferiorna protiv Holandije u Amsterdamu, iako to rezultat ne oslikava na najbolji način (0:1). Poljska bukvalno nije uspela nijednom da zapreti golu Jaspera Silesena, ali je sa druge strane dugo uspevala da zaustavi sve pokušaje protivnika. Na kraju, gostujuća odbrana je ipak poklekla zahaljujući lukavoj akciji domaćina u 61. minutu. Pogodak je postigao Stiven Bergvajn, posle odlične asistencije Hatebura.

Opširnije

AL AHLI - VADI DEGLA (tip 1, kvota 1,33) - 2:0

Nije sve dobro krenulo za domačina koji je promašio penal u 41. minutu, ali je ipak uspeo da povede golom u 42. minutu preko Mohsena. Vadi Degla je dala gol koji je poništen zbog VAR-a, ali je Fati u 94. minutu postavio konačan rezultat.

MIDLZBRO - ŠRUZBERI (tip 1, kvota 1,65) - 4:3

Luda kuća je bila na ovoj utakmici, golovi su se ređali kao na traci. Šruzberi je čak poveo u 13. minutu, a onda je Midlzbro vezao tri gola. I uvek je imao odgovor na sve, pa kad su gosti smanjili na 3:2, odmah je domaćin dao i četvrti gol i na kraju uspeo da slavi.

UCD - VEKSFORD (tip 1, kvota 1,50) - 8:0

E, ovo se zove ubedljivo zaokružen kec, Da je više ovakvih utakmica, bilo bi sve lakše pratiti. Domaćin je do prednosti stigao već u 2. minutu utakmice preko Mahdija, isti igrač je bio precizan i u 25, a do kraja su se golovi samo ređali kao na traci. Četiri ukupno u prvom, isto toliko i u drugom poluvremenu.

GRUZIJA M21 - FRANCUSKA M21 (tip 2, kvota 1,25) - 0:2

Nje jednostavni kladiti se na mlađe kategorije, ali su ovde Francuzi odradili posao. Imali su i sreće što je u 37. minutu Berijašvili postigao autogol. A i kod drugog gola su Petlovi imali olakšan posao jer su drugi gol dali u drugom minutu nadoknade kada je Eduard postigao gol sa bele tačke.

PRECRTANO

ITALIJA - BOSNA I HERCEGOVINA (tip 1, kvota 1,35) - 1:1

Bosna i Hercegovina je pokazala da apsolutno zaslužuje svoju poziciju u najvišem rangu Lige nacija. Selekcija Dušana Bajevića osvojila je bod protiv Italije na Artemio Frankiju. Posle svega prikazanog, čini se da je konačan rezultat potpuno ispravan, s obzirom da su Azuri znatno više napadali, ali i promašivali svoje šanse. Na kraju su do izjednačenja stigli prilično srećnim golom Stefana Sensija - 1:1 (0:0).

Opširnije

ŠKOTSKA - IZRAEL (tip 1, kvota 2,15) - 1:1

Nerešenim rezultatom završen je i sudar Škotske i Izaela - 1:1 (1:0) Za Izrael je ceo meč odigrao Bibars Natho, prvotimac Partizana koji je kao kapiten predvodio tim na ovom meču. Jedini gol za goste dao je Zahavi, a pre toga su Škoti poveli iz penala kada je strelac bio Kristi.

Opširnije

RUMUNIJA - SEVERNA IRSKA (tip 1, kvota 2,10) - 1:1

Rumunija je povela golom Puškaša u 25. minutu utakmice i sve do samog finiša delovalo je da će ovde biti zaokružen kec. Ali, Severna Irska je uspela da se izvuče u samom finišu. Vajt je bio strelac na asistenciju Lafertija u 86. minutu i tako je meč završen nerešnim ishodom.

DROGEDA - KOUV RAMBLERS (tip 1, kvota 1,60) - 0:1

Na ovom meču niste dobro prošli, a najveći krivac za tako nešto je Lajons koji je promašio penal u 18. minutu i to je bila najbolja šansa za Drogedu koja je lako mogla da dođe do prednosti. Do kraja je Kouv uspeo čak da postigne gol i da prelomi duel na svoju stranu.

NORVEŠKA - AUSTRIJA (tip 1, kvota 2,45) - 1:2

Srbija će igrati protiv Norveške u okviru baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo, a sada su naši reprezentativci dobili mali podstrek. Orlovi nikako nisu blistali na gostovanju Rusiji, ali ako nam je svima za neku utehu, nisu blistali ni Norvežani protiv Austrije na startu Lige nacija - 1:2 (0:1). Dakle, ne cveta cveće ni u njihovom preduzeću.

Opširnije