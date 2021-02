PATRIOTAS – ALIJANCA PETROLERA, 00.00

(Fudbal, Kolumbija 1)

Petrolera je jedan od četiri tima koji nisu osetili slast pobede u novom izdanju kolumbijskog šampionata, Patriotas nije mnogo bolji sa samo jednim trijumfom. Domaćin nije uspeo da pobedi Ptroleru četiri puta zaredom, a u procesu je u dva navrata primao po tri gola. Samopouzdanje mu ipak podiže činjenica da je premijerni trijumf došao pre četiri dana.

ONSE KALDAS – ATLETIKO NASIONAL, 02.00

(Fudbal, Kolumbija 1)

Nije Atletiko Nasional počeo šampionat u skladu sa renomeom i ne nalazi se tamo gde bi želeo da bude. Šesto mesto ne ispunjava ambicije Zelenih. Međutim odbrana velikana iz Medeljina je čvrsta, dozvolila je rivalima samo tri gola u prvih pet utakmica pokušaće da uguši ofanzivnce domaćina. Onse Kaldas je dobio prethodni međusobnih duel 2:0, ali je Atletiko prigrabio šest pobeda iz minulih deset sučeljavanja (po dva remija i poraza).

PUMAS TABASKO – SIMARONES DE SONORA, 02.05

(Fudbal, Meksiko 2)

Gostujući sastav je već posle pet rundi naglasio da bi mogao da dobije epitet kralja remija. Četiri puta j igrao nerešeno uz jednu pobedu i za sada može da se hvali da je jedan od tri neporažena tima druge lige Meksika. Pumasi nijednom nisu remizirali, a posle pet rundi imaju dve pobede i tri neuspeha. Do sada su odigrali dva međusobna duela i oba puta je dolazio tip GG3+. Jednom je slavio Pumas 3:2, pre toga Simarones 2:1.

BOSTON – DENVER, 01.00

(Košarka, NBA)

Da je Boston u maloj krizi pokazuju dva vezana poraza protiv ekipa koje se nalaze na začelju istočne konferencije, Detroita i Vašingtona. Da je Denver u naletu demonstriraju tri vezana trijumfa, posebno poslednji u nizu. Nagetsi su uz odlične partije Nikole Jokića i Džamala Marija skinuli skalp šampionu, ekipi Los Anđeles Lejkersa. U poslednja četiri međusobna okršaja oba rivala imaju po dva trijumfa.

MINESOTA – LA LEJKERS, 02.00

(Košarka, NBA)

Nagetsi su stali na put seriji Los Anđeles Lejkersa od sedam pobeda, ali su se Lebron i saigrači naoštrili za povratak na pobednički put. Ogroman problem za šampiona predstavlja neigranje druge zvezde tima Entonija Dejvisa zbog povrede Ahilove tetive, mada je pitanje kolike šanse ima Minesota koja je četiri puta poražena u poslednjih pet mečeva.

FINIKS – BRUKLIN, 04.30

(Košarka, NBA)

Sanse krasi ponajbolja forma u zapadnoj konferenciji koja ih je i dovela do četvrte pozicije na tabeli. Devin Buker i saigrači ne žele da se zaustave na šest vezanih pobeda, odnosno devet u poslednjih deset mečeva. Pred Finiksom je pravi izazov pošto će naspram sebe imati raspucanog Kajrija Irvinga i Džejmsa Hardena. Irving je u prethodnom meču ubacio 40 poena Sakramentu, Harden zabeležio moćan tripl-dabl.

RUBLJOV – MEDVEDEV, 05.00

(Tenis, AO)

Veliko rusko četvrtfinale dva najbolje rangirana tenisera pomenute evroazijske zemlje. Četvrti na ATP listi Medvedev je u seriji od 18 pobeda i od starta prvog gren slem turnira namučio ga je jedino Filip Krajinović. Kada je reč o osmom teniseru Sveta Andreju Rubljovum, vezao je devet trijumfa i nije izgubio set na ovogodišnjem Australijan Openu. Mali spektakl za rusku publiku, i odlučivanje ko će u polufinale na megdan Nadalu ili Cicipasu. Do sada su se sastajali četiri puta i svaki okršaj pripao je Medvedevu bez izgubljenog seta.

BARTI – MUHOVA, 01.00

(Tenis, AO)

Obe teniserke su do četvrtfinala dobile osam i nisu izgubile niti jedan set. Ešli Barti je veliki favorit za prolaz u polufinale kojeg se domogla i godinu dana ranije. To joj je ujedno i najveći uspeh u Melburnu. Vodeća na svetskoj rang listi teniserki, Australijanka će pokušati pokušati da Čehinji priredi sličan scenario iz 2018. kada ju je u dva seta rutinski ispratila sa US Opena.