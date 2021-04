Od 30. aprila u 02:00 po našem vremenu Klivlend će biti domaćin novog NFL drafta, prvog posle pandemije virusa korona koji će biti održan u prisustvu navijača, draft prospekata i predstavnika lige. Sve je spremno za još jedan fenomenalan šou i planetarni događaj koji će odrediti budućnost 32 franšize u najjačem, i najpopularnijem sportu u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao i svake godine do sada, NFL draft će se održati u rasponu od tri dana, u kojima će timovi tokom sedam rundi birati svoje nove igrače.

Draft sistem predstavlja osnovni suplement stvaranju NFL timova kroz infuziju mladog talenta, koji će na jeftinim četvorogodišnjim (ili petogodišnjim, ako ste pik prve runde i ako tim oduči da „pokupi“ opciju pete godine iz vašeg ugovora) ugovorima činiti novu okosnicu najpoznatijih američkih franšiza. Noć u kojoj se biraju najbolji mladi prospekti sa američkih koledža ponovo će prirediti nezaboravni spektakl navijačima širom kontinenta, ali i čitave planete. Prvo veče NFL drafta, u kojem timovi biraju najbolje od najboljih što ove sezone izlazi sa američkih univerziteta najgledaniji je sportski događaj u Americi posle Superboula – a kako i ne bi bio, kada se sudbine mnogih franšiza na duže staze odlučuju upravo u toj premijernoj večeri. Već decenijama bez greške funkcioniše sistem u kojem koledži širom zemlje razvijaju mlade igrače na svim pozicijama, koji kroz koledž ligu američkog fudbala stiču iskustvo, ali i prepoznatljivost i publicitet koji su elementarni sastojci pri izboru svakog igrača. Hajp je dobro poznata, čuvena stvar u Americi, koja čitavu naciju može baciti u trans kada se pojavi određeni prospekt koji zavređuje toliki stepen pažnje, što je upravo ono što ćemo imati prilike da vidimo i ove godine, čak možda i u većoj meri nego u nekim minulim izdanjima drafta.

Pre nego što se direktno osvrnemo na to šta nas očekuje ovog vikenda, u tri dana koja će obilovati bombastičnim pikovima, međusobnim trejdovima, pa čak i potencijalnim trejdovima nekih od veterana i startnih kvorterbekova iz prethodnih sezona, podsetićemo se kratko kako draft u NFL-u funkcioniše, i šta ga sve čini tako zanimljivim.

Za razliku od NBA, u kojem sistem lutrije teoretski ne mora da dodeli najboljeg pika na draftu najlošijem timu u minuloj sezoni, NFL-ov draft sistem je jasan – prošlosezonski najlošije pozicioniran tim ima najbolji, prvi pik, sledeći najlošiji tim ima drugog pika, i tako dalje, sve do onog koji je prethodne sezone bio Superboul šampion, koji bira sa začelja prve runde. Ovaj redosled rekurzivno se prenosi i na ostale runde drafta, što znači da najlošije pozicioniran tim iz prošle sezone uvek ima najvišeg pika na početku svake runde. Na taj način liga želi da uvede ravnopravnost u takmičenje, tako što bi najlošijem timu dala prostor da popravi svoj roster, i bude kompetitivniji u godinama koje dolaze. Čast da ove sezone bira sa prve pozicije imaće ekipa Džeksonvil Jaguarsa, dok će iza njih birati Njujork Džetsi i San Francisko 49-ersi.

Ono gde draft postaje uzbudljiv, i gde dobija na sve većem značaju jeste momenat u kom timovi međusobno razmenjuju pikove, pa tako tim koji je prošle sezone bio loš, i kao takav dobio visok pik prve runde, taj pik može da trejduje drugom timu u zamenu za njihove pikove, ili kombinaciju pikova i igrača. Upravo to se desilo pre nekoliko nedelja kada je San Francisko, koji nije bio treći najlošiji tim sezone, trejdovao sa Majamijem kako bi dobio pik koji su oni držali, a koji su zapravo dobili od tima koji je zaista bio treći najgori u sezoni – Hjuston Teksansa.

Što je vaš pik veći, to je cena skuplja – timovi se neretko odlučuju da u trejd unesu i najbolje pikove narednih sezona kako bi odabrali kvorterbeka svoje franšize za narednu deceniju, što je rizik koji do usijanja dovodi ionako već spektakularnu atmosferu koja prati ovaj događaj. Upravo iz takvog vida rizika je Kanzas Siti 2017. godine „skočio“ sa 27. pika na deseti, koji su držali Bafalo Bilsi, i sa tim pikom je Kanzas izabrao Patrika Mahoumsa, danas zvanično najplaćenijeg igrača u istoriji američkih sportova. Za Bafalo je taj trejd takođe bio berićetan, jer su sa 27. pika izabrali kornerbeka Tredejviusa Vajta, koji je sada stub njihove odbrane. Vredi pomenuti i to da je sadašnji „signal-koler“ Bafala, Džoš Alen, u sličnom vidu trejda zadužio opremu Bafala, sa kojim je prethodne godine igrao finale američke fudbalske konferencije. Sličan razvoj događaja, odnosno trejdove pune uzbuđenja, očekujemo i ove sezone, a posebnu pažnju treba obratiti na pikove koje drže Atlanta, Detroit, Karolina i Dalas, jer je najveća verovatnoća da će jedan od ovih timova trejdovati svoj visok pik nekom timu koji ima preču potrebu da draftuje kvorterbeka.

OVOGODIŠNJI DRAFT POČINJE SA POZICIJE ČETIRI

Momenta kada je sat označio kraj regularnog dela sezone, postalo je poznato koji timovi biraju sa kojih prvih 20 pozicija. Ostatak pikova odredio se prema redosledu ostvarenom na osnovu uspeha u plejofu, tako da je poredak čitavog drafta, od prve do sedme runde, 99% bio određen nakon kraja Superboula. Preostali procenat naknadno je razrešen kada je NFL zvanično izašao sa rezultatima kompenzatorskih pikova za ovu godinu, koji se određuju prema skrivenoj kompleksnoj formuli koja računa odnos izgubljene i dobijene vrednosti u vidu igrača iz free agency perioda prethodne sezone. Ukoliko je vaš bivši igrač kao slobodan agent tada potpisao najjači ugovor na tržištu sa nekim novim timom, vi kao kompenzaciju dobijate ekstra pik u trećoj rundi, kako biste suplementom u vidu novog igrača amortizovali gubitak. Kompenzatorski pikovi se dodeljuju od treće do sedme runde (na krajevima svake od tih rundi), a svaki tim maksimalno ima pravo na četiri pika, i to ukoliko nisu dovodili igrače u onoj meri u kojoj su ih gubili tokom prelaznog roka, što se retko dešava. Sada je vreme da pređemo na konkretne prospekte.

Prvi pik na draftu ove godine biće Vilijam "Trevor" Lorens, kvorterbek sa univerziteta Klemzon, kojeg navijači Džeksonvila željno iščekuju kao budućeg lidera i spasitelja franšize koja bi mogla, i trebala, u narednoj deceniji da predstavlja nešto više u američkoj fudbalskoj konferenciji. Jaguari su godinama unazad bili poznati kao jak defanzivan tim, sezone 2017. igrali su u finalu konferencije protiv Patriota, zamalo prošli u Superboul, a „kor“ tima činili su igrači kao što su Džejlen Remzi, Kalais Kembel, Majls Džek, Janik Engakue, Telvin Smith, Ej Džej Bouje…Sada je vreme da se stvari preokrenu, i da se primarni fokus stavi na napadački deo kojim će komandovati dvadesetjednogodišnji mađioničar duge kose.

(©AFP)

Lorens ne samo što će postati lice franšize Džeksonvila, postaće i jedan od najuzbudljvijih igrača čitave lige, jer se takav prospekt odavno nije pojavio. Svojevremeno je bio najbolje ocenjeni mladi igrač nakon završetka srednje škole u čitavoj naciji, imao ponude svih najjačih i najprestižnijih fudbalskih univerziteta, i nakon užeg izbora u kojem su bili Alabama, Džordžija i Klemzon, izabrao je Tigrove koje je odveo do nacionalne titule u sezoni 2018. U finalu koje je Klemzon dobio rezultatom 44-16, koplja su ukrstili Lorens i Tua Tagovailoa, sadašnji QB Majami Dolfinsa, a Lorens je sa tri postignuta tačdauna poneo titulu najkorisnijeg igrača finala. Neki od danas poznatih igrača koji su igrali u tom finalu, i oni koji će biti draftovani ove sezone su Džoš Džejkobs, Dejmien Heris, Mek Džouns, Džeri Džudi, Henri Rags, Ajzea Simons, Kvinen Vilijams…

Hajp koji se digao od momenta kada je ovaj mladi momak kročio na teren koledž fudbala prevazilazi i hajp koji je Zajon Vilijamson imao pre samo par sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Godinama unazad se zna da će Lorens biti prvi pik, samo je bilo pitanje ko će ga sa tim pikom izabrati. Čak je tokom prošle sezone bilo mnogo kontroverzi tokom „trke“ Džetsa i Jaguara oko toga ko će biti najgori tim lige, jer se znalo da će najgori tim imati Lorensa kao kvorterbeka sledeće sezone, a verovatno i čitave decenije. Kulminacija je usledila u decembru, kada su Džetsi bili nadomak pobede protiv Las Vegas Rejdersa, čime bi „ugrozili“ mogućnost da budu najlošiji tim lige i na taj način dođu u posed prvog pika. Poslednja akcija na utakmici završila se tačdaunom Las Vegasa koji je na čudesan način preokrenuo utakmicu, a tu akciju obeležila je kontroverzna defanzivna akcija tadašnjeg defanzivnog koordinatora Njujorka, Grega Vilijamsa, koji je akciju pozvao tako da nema nijednog defanzivca u poslednjem delu terena, iako se u 100% slučajeva poslednje akcije na meču brane tako da makar neko čuva end zonu ako protivnik probije prve linije odbrane. Vilijams je nedugo zatim otpušten, a Njujork je tvrdio kako nisu želeli namerno da izgube i na taj način ugroze integritet takmičenja.

Trevor Lorens poseduje neverovatnu preciznost, odličan tajming, čitanje igre, tehniku zbog koje može da uputi svaki mogući tip pasa, pretnja je u igri trčanjem, neverovatno izdržljiv i pouzdan tokom čitave koledž karijere. Jednostavno, generacijski talenat koji se rađa jednom u mnogo godina.

Sa pozicije dva će Džetsi izabrati Zeka Vilsona, kvorterbeka za BYU univerziteta, koji je relativno skoro zapalio društvene mreže ovim pasom sa svog zvaničnog Pro dana, u kom se predstavio skautima iz čitave lige. Iako će mnogi da se pitaju koja je poenta da Majami, Nju Ingland, Kanzas Siti, ili Denver dođu da gledaju momka kojeg svakako neće izabrati, odgovor leži u tome da će oni veoma često u narednim godinama igrati protiv njega, zbog sistema rasporeda utakmica u ligi. Kad već ne mogu da ga izaberu, mogu dobro da ga analiziraju za trenutak kada će morati da igraju protiv njega. Vilson je pomalo atipičan igrač, jer često može da baci vrhunsku loptu van balansa, što je u ligi patentirao Mahoums, i po čemu je postao nadaleko poznat. Prilično je snalažljiv, ume da „izmisli“ pas, a jedini znak pitanja kod Vilsona jeste telo koje nije idealno prema merilima NFL standarda.

Krajem marta je ekipa San Francisko 49ersa odlučila da trejduje ka vrhu sa Majamijem, i od njih dobije treći pik ovogodišnjeg drafta, dok su Delfinima zauzvrat dali svoj prvi pik ovog drafta, prve pikove za naredne dve sezone, i pik treće runde narednog drafta. Prilično skupa nagodba, ali sa jasnim ciljem – San Francisko želi sa pozicije tri da izabere kvorterbeka za budućnost. Pošto znaju ko će biti prva dva pika, imaju vreme i fleksibilnost da odluče da li će birati Treja Lensa, Meka Džounsa, ili Džastina Fildsa. I ta neizvesnost je ono što daje gorivo američkim medijima da u neograničenim količinama razvijaju scenarije i teorije, a naposletku i generišu novac od gledanosti takvih emisija.

Trenutno najviše „dima“ ima oko Džounsa, koji je jedan jako zanimljiv prospekt koji pre godinu dana nije uopšte bio u ozbiljnom razmatranju kao potencijalno visok pik. Jedna od interesantnih stvari oko drafta jeste što vaša poslednja koledž godina može dramatično da promeni situaciju oko vaše draft pozicije – u pretposlednjoj godini koledža nijedan od igrača kao što su, na primer, Bejker Mejfild, Kajler Marej, Džo Burou nije bio smatran potencijalno visokim pikom. Za samo godinu dana sve se promenilo, oni su eksplodirali, neki drugi su podbacili ili se povredili, te je i draft status gore pomenutih momaka (sada lidera svojih franšiza) bio drastično poboljšan. Nešto slično se desilo i sa Mekom Džounsom koji je minule sezone u dresu Alabame bacio za 4500 jardi, i sebe cementirao kao pika prve runde. U opticaju su još i Filds i Lens (više o njemu kasnije), ali poslednje informacije iz dobro obaveštenih američkih izvora upućuju na to da će Džouns biti novi startni kvorterbek 49-ersa.

(©AFP)

Izbor trećeg pika ima direktne implikacije na sadašnjeg arhitektu napada San Franciska, Džimija Garopola, koji će vrlo verovatno biti trejdovan ili otpušten, jer je njegov ugovor od 25 miliona dolara godišnje preveliki u odnosu na rizik koji donose njegove konstantne povrede. Preveliki je i da bi bio takozvani „most“, kako Amerikanci nazivaju privremeno rešenje na nekoj poziciji dok mladi igrač ne stasa, i preuzme sve konce. Mnogo šuškanja ima oko potencijalnog povratka Garopola u staro jato, kod Bila Beličeka, i neće biti iznenađenje ukoliko dva tima u jednoj od draft noći budu izvršili trejd čijeg će Garopolo biti sastojak. San Francisko je do skoro tražio pikove prve ili druge runde u zamenu za Džimija, što je bio blef na koji niko u ligi nije naseo. Sada će, sva je prilika, morati da pristanu na daleko nižu kompenzaciju.

Pošto je poznato da će prva tri pika biti kvorterbekovi, ono gde draft zaista počinje jeste sa pikom broj četiri koji drže Atlanta Falkonsi. Oni su u jako zanimljivoj poziciji, i drže sve karte u svojim rukama – koju god opciju da izaberu, dobro će proći, a inicijalno su saopštili da su voljni da saslušaju ponude drugih timova oko potencijalnog trejda njihovog četvrtog pika. Njima samima kvorterbek nije goruća opcija, iako bi imalo smisla da izaberu mladog lidera za budućnost koji će učiti iza Meta Rajana, čiji je ugovor ovog proleća restrukturiran tako da on sigurno ostaje u franšizi naredne dve godine. Eventualnim izborom kvorterbeka sa četvrtim pikom bile bi ispisane nove stranice moderne istorije NFL lige, jer se do sada nikada nije dogodilo da prva četiri pika svi budu na poziciji kvorterbeka.

Ako Falkonsi odluče da izaberu defanzivnog igrača, što im je veća potreba u ovom trenutku, mogli bi da pokupe kornerbeka Patrika Sirtena Drugog, ubedljivo najboljeg defanzivnog prospekta ovogodišnjeg drafta. Pored Sirtena, dva kornera na koja bi trebalo obratiti pažnju, i očekivati ih kao visoke pikove u prvoj ili drugoj rundi, su Kejleb Farli i Džejsi Horn.

Ukoliko bi Falkonsi eventualno trejdovali svoj četvrti pik, pol poziciju da „pokupe“ njihov pik imaju Nju Ingland Petriotsi, a tu su i ostali timovi kojima je franšizni kvorterbek preko potreban na duže staze - Vašington i Čikago, koji bi agresivnim manevrom mogli da preskoče timove ispred sebe, samo što će ih to dosta skuplje koštati nego što bi koštalo Denver i Patriote. Bronkosi su slali lažne dimne bombe oko toga da veruju da je Dru Lok njihov projekat za budućnost, što je juče potvrđeno u trejdu sa Karolinom za Tedija Bridžvotera, dok Nju Ingland posle Brejdija traži dugoročno rešenje, a ima 15. pika sa kojim bi mogli putem trejda da dođu čak i do pika broj četiri. Ukoliko im cena za to bude previsoka, mogli bi do sedmog pika koji drži Detroit.

Što se tiče pozicija hvatača, one koja je uvek ultra-atraktivna na samom draftu, očekivanja su da će između 10 i 20 hvatača biti draftovano u prve dve runde, što je neverovatan broj i govori o odličnoj dubini i kvalitetu na ovoj poziciji. Predvodnici grupe hvatača su Džamar Čejs, Devonta Smit, i Džejlen Vadl, dok bi svoje ime u prve dve draft noći trebalo da čuju i Ilajdža Mur, i Kaderius Touni. Na ostalim pozicijama se izdvajaju Kajl Pits sa Floride, generacijski talenat na poziciji tajt enda, i Peni Suel, ofanzivni tekl sa Oregona koji je, takođe, konsenzusni top deset pik ovogodišnjeg drafta. Od defanzivnih linijaša kao pikove prve runde treba očekivati Kvitija Peja sa Mičigena, i Aziz Odžularija sa Džordžije. Čast lajnbekera braniće Majka Parsons, Zejven Kolins, i Džeremaja Ovusu-Koramoa.

MISTERIJA ZVANA TREJ LENS

Jedan od najintrigantnijih igrača prve runde svakako će biti kvorterbek univerziteta Severna Dakota, Trej Lens. Kao omladinac je istovremeno bio neverovatan talenat u košarci, američkom fudbalu i bejzbolu, igrao je sve od odbrane do napada dok u srednjoj školi, u Maršalu kod Minesote nije “za stalno” prešao na poziciju kvorterbeka. Neverovatan atleta, sa raketom od ruke, i neverovatnim instinktima za igranje na poziciji kvorterbeka, odigrao je samo jednu punu sezonu na koledžu, i to sad pre već dve godine, što je premali uzorak u poređenju sa prosečnom karijerom jednog koledž kvorterbeka. Zbog pandemije korona virusa, Severna Dakota odigrala je samo jedan meč prošle sezone, a sezonu pre toga Lens je bacio za skoro 3000 jardi, što je bila njegova jedina puna koledž sezona. Ono što fascinira kod Lensa je to što je za čitavu karijeru bacio samo jednu presečenu loptu, ali, opet ponavljamo, na neuporedivo manjem broju utakmica u odnosu na ostale igrače. U svakoj drugoj klasi u kojoj nema Lorensa, Lens bi sasvim sigurno bio kandidat za prvog pika na draftu, a ove godine će neki od timova morati da preuzme rizik, izabere ga, i u pozadini uči i pripremi za prelazak na najveću scenu. Tranzicija iz koledža u NFL je ono što će biti daleko najveći izazov igraču poput Lensa, koji će morati da se prilagodi na totalno nove koncepte, terminologiju, način treninga, ishrane, konstantnih sastanaka i gledanja snimaka utakmica. Međutim, onaj ko bude uspeo da otključa njegov potencijal dobiće redak paket atleticizma i inteligencije. Ko bi taj tim mogao biti pitanje je od milion dolara, što, pomenuli smo već, predstavlja raj za hiperprodukciju teorija u režiji američkih medija.

Za kraj, pomenućemo da ove godine pikove prve runde nemaju Hjuston, Los Anđeles Remsi, Kanzas Siti, i Sijetl, zbog investicija u neke od njihovih bitnih igrača koje su uključivale pikove prve runde ove sezone, dok po dva pika prve runde imaju Majami, Baltimor, Njujork Džetsi, i Džeksonvil.

Sve je spremno za novi NFL spektakl, i zato uživajmo!

PIŠE: Ognjen VUČELJIĆ