Prvi deo posla, onaj lakši, odbojkaši Srbije su završili u Krakovu. Naredni izazovi ih čekaju u Gdanjsku, koji je udaljen nešto više od 500 kilometara. U koferima nose četiri pobede i jedan poraz, pa im sada ostaje samo da sačekaju rasplet ostalih utakmica da bi saznali da li dalje idu sa prve ili druge pozicije Grupe A.

U isto vreme gledaće ka Grupi C, odakle im dolazi naredni protivnik. U igri su tri selekcije – Turska, Rusija i Finska. Trenutno je najrealnije da će Srbija sa druge pozicije u nedelju ići na Zbornaju, koja ima najveće šanse da završi kao treća.

"Neočekivano teško je bilo protiv Grčke, ali znamo da ukoliko želimo da zabeležimo pobedu na Evropskom prvenstvu da moramo da se mučimo, jer nema lakih protivnika. Odbojku danas igraju svi“, rekao je reprezentativac Srbije Aleksandar Atanasijević posle trijumfa u taj-brejku u poslednjem meču grupne faze. „Važno je da smo uspeli da zabeležimo pobedu i sada treba mentalno da se spremimo za ono najvažnije što dolazi – to je osmina finala, a nadamo se i četvrtfinale. To su mečevi za koje živimo, zbog kojih smo došli ovde, to su utakmice biti ili ne biti. Mislim da ćemo imati dobrog protivnika, da ćemo već u osmini finala ići na Rusiju, tako da će to biti prava provera naše trenutne snage“.

Rusi su na Olimpijskim igrama igrali meč za zlato, ali su na Evropsko prvenstvo doputovali oslabljeni. Odmah na startu su doživeli poraz od Turske, pa zato i nemaju šanse da budu prvi u grupi. Iako i dalje mogu da budu drugi, Atanasijević veruje da su baš oni naredni protivnik Srbije.

„Mislim da će ovo biti sudar titana, susret dve sjajne reprezentacije već u ranoj fazi takmičenja. Rusija možda nije odigrala zadovoljavajuće u prvom delu prvenstva, ali svesni su da moraju da podignu nivo igre i da će imati teškog protivnika ispred sebe. Ono što je na nama je da smanjimo broj grešaka u odnosu na utakmicu sa Grčkom i da se pripremimo za meč koji sigurno neće biti lak“, podvukao je Aleksandar Atanasijević.

Pred najvažnije utakmice, Srbija je dobila jednu lekciju u duelu sa Grčkom, koja je daleko od evropskog vrha, a uspela je žestoko da ih namuči.

„Grci su protiv nas fantastično igrali, jer oni i dalje imaju šanse da prođu dalje. Bila im je potrebna pobeda ili bar bod i onda da pobede poslednju utakmicu da bi otišli u osminu finala. Naša je bila greška što smo ih malo potcenili, ali smo na kraju skupili snage. Vidi se koliko smo umorni, jer smo imali četiri utakmice dan za danom da igramo, primetno je. Svaka čast za pobedu, čestitam igračima i stručnom štabu. Imamo nekoliko dana za odmor i trening, da se spremimo za dalje. Najverovatnije će protivnici biti Rusi, ali ja bih stavio fokus na nas. Potpuni oporavak, očekujemo kapitena da se vrati već sutra i da budemo kompletni“, zaključio je Aleksandar Okolić.