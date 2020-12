Bitka za plej-of u Las Vegasu. U grad kocke i poroka u nedelju (02.15) stiže Majami, jedno od prijatnijih iznenađenja u ovom NFL šampionatu. Dolfinsi imaju odličan skor 9-5, ali moraju da slave oba meča do kraja ligaškog dela sezone ako žele da se nađu u borbi za trofej Vinsa Lombardija narednog meseca u veoma jakoj Američkog fudbalskoj konferenciji (AFC).

Čak može da se dogodi da tim koji bude imao 11-5 ne uđe u doigravanje. To se dosad desilo samo jednom i to Nju Inglandu 2008. godine, kada se Tom Brejdi povredio u prvom meču sezone i pauzirao je do kraja šampionata. Tada je bilo po jedno mesto manje u plej-ofu u obe konferencije.

Rejdersi su kao i prošle sezone dosta obećavali na početku, jedini su dobili šampiona Kanzas, ali četiri poraza u prethodnih pet kola, pogotovo neuspeh pre desetak dana na svom terenu od Los Anđeles Čardžerse, ostavio je samo matematičke šanse za Las Vegas. Domaćin ima polovičan skor 7-7, mora da pobedi oba meča do kraja, a da svi rivali u konferenciji – Majami, Indijanapolis, Tenesi i Baltimor izgube što je skoro nemoguće.

Jasno je da će veći motiv imati gosti s Floride koje predvodi ruki kvoterbek Tua Tagovailoa. Odbrana je jači deo Dolfinsa, a blistaju kornerbek Ksevijen Hauard i lajnbeker Kajl Van Noj. Problem za Las Vegas je povreda startnog kvoterbeka Derika Kara. On je prošle nedelje izašao već u prvoj četvrtini, a menjao ga je Markus Mariota, nekadašnji drugi pik na draftu. Pre najavama iz SAD, Kar se brzo oporavio i trebalo bi da igra protiv Majamija, ali sigurno da nije 100 odsto spreman zbog problema sa zadnjom ložom.

Rejdersi imaju jednu od najslabijih odbrana u ligi, ali napad je tokom sezone imao neke blistave momente. Majami se pre svega oslanja na odličnu defanzivu, a primetan je napredak mladog kvoterbeka Tagovailoe, koji je na sredini šampionata preuzeo mesto startera od veterana Rajana Ficpatrika.

Dva kola pre kraja ligaškog dela sezone u NFL šampionatu, ostalo je još sedam praznih mesta u plej-ofu. Sigurni su: Kanzasa Siti Čifsi, Pitsburg Stilersi, Bafalo Bilsi iz AFC-a i Grin Bej Pekersi, Nju Orleans Sejntsi, Sijetl Sihoksi i Tampa Bej Bakanirsi iz NFC-a.

NFL – 16. (PRETPOSLEDNJI) VIKEND

Petak

Nju Orleans Sejnts - Minesota Vajkings 52:33 (14:7, 10:7, 7:13, 21:6)

Subota

Detroit Lajons - Tampa Bej Bakanirs 7:47 (0:13, 0:21, 7:13, 0:0)

Arizona Kardinals - San Francisko Fortinajners u toku

Nedelja

02.15: (2,40) Las Vegas Rejders (13,0) Majami Dolfins (1,70)

19.00: (1,20) Baltimor Rejvens (15,0) Njujork Džajants (5,40)

19.00: (1,30) Hjuston Teksans (15,0) Sinsinati Bengals (4,00)

19.00: (4,60) Džeksonvil Džeguars (15,00) Čikago Bers (1,25)

19.00: (1,20) Kanzas Siti Čifs (15,0) Atlanta Falkons (5,40)

19.00: (6,50) Njujork Džets (16,0) Klivlend Brauns (1,15)

19.00: (2,40) Pitsburg Stilers (13,0) Indijanapolis Kolts (1,70)

22.05: (1,60) Los Anđeles Čardžers (14,0) Denver Bronkos (2,55)

22.05: (1,80) Vašington Fudbol tim (13,0) Karolina Panters (2,20)

22.25: (1,80) Sijetl Sihoks (13,0) Los Anđeles Rems (2,20)

22.25: (2,40) Dalas Kaubojs (13,0) Filadelfija Igls (1,70)

Ponedeljak

02.20: (1,60) Grin Bej Pekers (14,0) Tenesi Tajtens (2,55)

Utorak

02.15: (3,70) Nju Ingland Petriots (14,0) Bafalo Bils (1,35)

***kvote su podložne promenama