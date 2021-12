Bregar: Šteta na kraju! Pokazali smo veliko srce i želju, ali treba nam još iskustva

Pokazale su rukometašice Srbije protiv olimpijskih šampionki da nisu zalutale u drugu fazu Svetskog prvenstva. Naterale su Francuskinje da se namuče, bile su na pragu iznenađenja, ali su na kraju morale da pruže ruku i čestitaju favoritu (22:19). Oprostile su se od četvrtfinala, nemaju šansu za osvajanje drugog mesta i prolazak među osam najboljih, ali će svakako ići na trijumf protiv Slovenije u ponedeljak od 18 časova na poslednjem meču u ovoj fazi takmičenja.

"Šteta na kraju, bilo je teško ovim tempom igrati 60 minuta i odgovoriti na odličan napad i odbranu Francuske, teško je bilo da se pronađe rešenje u duelima jedan na jedan i dva na dva", rekao je selektor Uroš Bregar. "Pokazali smo baš veliko srce, kao veliku želju i volju u odbrani, na golu je odlično izdanje imala i Jovana Risović. Drugo poluvreme nismo dobro započeli, napravili smo tri greške u napadu zaredom. Najveći problem je bio zaustaviti njihove polukontre jer su zaista brze. Treba nam još iskustva da to sprečimo i na kraju mislim da su presudili laki golovi koje su postigli jer su brži od nas".

Odlično se Jovana Risović na golu borila sa bombama koje su slale protivnice, ali nije uspela da spreči poraz.

"Francuska je aktuelni olimpijski šampion, stvarno izuzetna ekipa. Mi smo u utakmicu ušli hrabro, borbeno, sa stavom da nemamo šta da izgubimo. Mislim da smo pokazali zaista veliko srce", naglasila je Risovićeva. "Nadomestile smo neke greške u početku tom borbenošću. Odigrale smo fenomenalno odbranu, to što smo spustili Francusku na 22 gola je veliki uspeh. Zaista sam srećna i ponosna na ove devojke što smo izgurale utakmicu na ovakav način. Pred kraj u nekim odlučujućim momentima nismo realizovale situacije u kojima smo se našle i zbog toga mi je krivo, ali mislim da nema za čim da žalimo. Treba da se okrenemo sledećoj utakmici".

Zbog dobre partije tokom većeg dela susreta bila je zadovoljna i Tamara Radojević, koja je proglašena za najbolju igračicu meča.

"Pre svega bih htela da čestitam mojoj ekipi, jer smo odigrale fenomenalnu utakmicu. Šteta jer su pobednika presudila ta četiri minuta tokom kojih su one svojim iskustvom izborile dva boda. Zaista sam ponosna na ekipu, borile smo se i pokazale ko smo i šta smo. Nismo uopšte poklekle pred velikom ekipom kao što je Francuska. Jeste da sam dobila priznanje za najboljeg igrača, ali ja bih sve to dala za u zamenu za dva boda. Emotivno sam to doživela jer smo se borile i zaslužile smo".

Reprezentativka Srbije Kristina Liščević je rekla da ostaje žal zbog prilike koja nije iskorišćena.

"S obzirom na to da je Francuska olimpijski šampion i da je to ekipa koja ima fantastične igrače koji igraju u vrhunskim klubovima i da je sa druge strane Srbija koja se pojavila sa vrlo mladim timom, da je neko došao pre utakmice i ponudio nam ovaj rezultat, naravno da bi svako pristao. Međutim, kada u prvom poluvremenu vidiš da možeš i da to ide zaista dobro, onda posle utakmice izađeš malo razočaran i razmišljaš - možda smo mogli ovo bolje, možda smo mogli više da damo, razmišljaš šta si promašio. Puni smo utisaka i previše je stvari o kojima razmišljamo, puno stvari oko nas. Međutim, ja sam zaista ponosna na ovaj tim i zaista su devojke pokazale da imaju lepu budućnost i da će napraviti velike stvari", podvukla je Liščevićeva.