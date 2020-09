Fantastična prva nedelje NFL šampionata. Seča favorita već na startu sezone. Autsajderi pokazali da nema predaje i da nema unapred izgubljenih utakmica. Epicentar prvog vikenda bio je u Mercedes Superdomu u Nju Orleansu. Sejntsi su pobedili pojačanu Tampu Bej sa 34:23 na premijeri u novom klubu legendarnog Toma Brejdija.

Veliki as je krenuo odlično. U prvom napadu vodio je svoj tim do tačdauna. Na dve jardi do gola domaćina, Brejdi je za njega karakterističnim „kvoterbek snikom“ uspeo da se ušunja u end zonu domaćina za vođstvo. Međutim, ubrzo je stigao brutalan odgovor Drua Brisa i kompanije. Elvin Kamera, raning bek, koji je pre početka sezone dobio čak 75.000.000 dolara za pet godina, istrčao je dva tačdauna. Brejdi je početkom druge četvrtine bacio prvu presečenu loptu u dresu novog tima. Na startu trećeg perioda igre, bacio je još jednu, u ruke Dženorisu Dženkinsu, koji je povećao prednost na 24:7. Uspeli su Bakanirsi da se vrate u igru, smanje na 24:17, ali nisu imali snage da se vrate u igru.

Sejntsi su pokazali da su jedan od favorita u Nacionalnoj fudbalskoj konferenciji za Superboul. Jeste Tampa načičkana zvezdama, ali će bi ti potrebno vreme da se kockice pobedničkog mozaika sklope. Nije bila dobra konekcija Brjedija sa najboljim risiverom Majkom Evansom.

Dok je veteran, koji je napunio 43 godine prošlog meseca, debitovao porazom, njegov naslednik u Nju Inlgnadu Kem Njuton je briljiao u pobedi čete Bila Beličika protiv Majamija sa 21:11. Super Kem je imao dva istrčana tačdauna i pokazao da je pravo rešenje za vođu napada Petriotsa. Odlična je bila odbrana domaćina na čelu sa defanzivnim MVP-ijem prošle sezone Stefonom Gilmorom. Sjajni kornerbek je ima presečen pas. Rajan Ficpatrik, vođa Dolfinsa, imao je dve izgubljene lopte. Istrčao je tačduan pas u poslednjoj četvrtini, ali nisu gosti imali snage za preokret.

Baltimor je na krilima MVP-ija prošle sezone Lamara Džeksona pregazio divizijskog rivala Klivlend sa 38:6. Rejvensi su opet odlično trčali, radili šta su hteli sa odbranom tima iz Ohaja. Premijerno kolo obeležile su i fantastične partije dvojice elitnih kvoterbeka, Rasela Vilsona i Erona Rodžersa. Sijetl je pregazio Falkonse u Atlanti sa 38:25. Kvoterbek Sihoksa je imao impresivan učinak od četiri tačdauna pasa, kompletiranih 31 od 35 pasova, prebačenih 322 jarrdi za rejting od magičnih 143,1.

Eron Rodžers (©Reuters)

Blistao je i Eron Rodžers u pobedi Grin Beja protiv divizijskog rivala Minesotu u gostima sa 43:34. Lucidni as je završio meč sa četiri tačdaun pasa, kompletiranih 32 od 44 pasa, 364 jardi i kvoterbek rejting 127,5. Imao je odličnog saradnika u napadu u fantastičnom Devontea Adamsu. Risiver Pekersa je imao dva tačdauna, 14 hvatanja za 156 jardi i razbio na papiru odličnu odbranu Vajkingsa. Odsustvo defanzivnog enda Minesote Danijela Hantera se pokazalo kao veliki hendikep za domaćina.

Prošlosezonski učesnik Superboula San Francisko na svom terenu je poražen od Arizone sa 24:20. Domaćin je silovito krenuo, poveo sa 10:0, ali Kardinalsi se nisu predavali i preko raspoloženog Kajlera Marija i fantastičnog Deandrea Hopkinsa, pojačanja iz Hjustona, stigli do iznenađenje na Levis stadionu u Kaliforniji.

Čudesni Čikago bio je na ivici provalije. Pred poslednjih 15 minuta gubio je sa 23:6 u Detroitu, ali je Mič Trubiiski hrabro predvodio svoj tim do velikog preokreta i pobeda od 27:23 protiv nesrećnih Lajonsa. Metju Staford je u u posleednjem napadu imao četiri pokušaja iz crvene zone za tačdaun i pobedu, ali nije uspeo da nađe rešenje i Bersi su slavili. Na ovom meču bio je i zanimljiv trenutak, kada je lajnbeker domaćeg tima Džejmi Kolins prigovorio sudiju, kacigom mu se uneo u telo i dobio isključenje. Nekadašnjem defanzivcu Nju Ingand crno se piše, očekuje ga sigurno Drakonska kazna od strane lige.

Za Džeksonvil se prognoziralo da će imati 0-16 ove sezone, a veće na startu pobedio je favorizovani Indijanapolis – 27:20. Kvoterbek Koltsa Filip Rivers, pojačanje iz Los Anđeles Čardžersa, pokazao je staru boljku. U ključnim tenucima popušta, baca presečene lopte koje su kobne za njegov tim. Veći problem za tim iz Indijanapolisa od poraza je povreda startnog raning beka Merlona Meka. On je pokidao Ahilovu tetivu i završoio je sezonu. Džeguarse je do trijumfa predvodio odlični Gardner Minšu. Prošlogodišnji ruki kvoterbek imao je samo jedan neuspešan pas (19 od 20) i tri tačdauna.

Vašington je na debiju Rona Rivere za trenera iznenadio Filadelfiju. Iglsi su vodili sa 17:0 krajem druge četvrtine, ali u nastavku utakmice razigrao se mladi Dvejn Heskins za trijumf tima iz prestonice - 27:17.

Dalas svake godine ima velike amicije, priča se o Superboulu, ali opet traljav početak. Oslabljeni Remsi slavili su u Los Anđelseu sa 20:17. Majk Mekarti je debitovao porazom u Kaubojsima koji su na duži period ostali bez sjajnog lajnbekera Lejtona Vandereša. On se povredio i čeka ga pauze od nekoliko meseci.

U duelu Karoline i Las Vegasa gledali smo rapsodiju dvojice sjajnih raning bekova, Kristijana Mekefrija i Džoša Džejkobsa. Ekipa iz grada kocke i poroka je slavila u uzbudljivom finišu sa 34:30.

NFL – PRVA NEDELJA

Petak

Kanzas – Hjuston 34:20 (0:7, 17:0, 7:0, 10:13)

Nedelja

Atlanta – Sijetl 25:38 (3:14, 9:0, 0:14, 13:10)

Baltimor – Klivlend 38:6 (10:6, 14:0, 7:0, 7:0)

Bafalo – Njujork Džets 27:17 (14:0, 7:3, 0:7, 6:7)

Karolina – Las Vegas 30:34 (9:7, 6:10, 0:10, 15:7)

Detroit – Čikago 23:27 (3:3, 10:3, 10:0, 0:21)

Džeksonvil – Indijanapolis 27:20 (0:7, 14:10, 3:0, 10:3)

Minesota – Grin Bej 34:43 (7:3, 3:19, 0:7, 24:14)

Nju Ingland – Majami 21:11 (0:0, 7:3, 7:0, 7:8)

Vašington – Filadelfija 27:17 (0:10, 7:7, 7:0, 13:0)

Sinsinati – Los Anđeles Čardžers 13:16 (7:0, 0:6, 6:0, 0:10)

Nju Orleans Sejnts – Tampa Bej 34:23 (0:7, 17:0, 7:10, 10:6)

San Francisko – Arizona 20:24 (10:7, 3:3, 0:0, 7:14)

Ponedeljak

Los Anđeles Rems – Dalas 20:17 (7:0, 6:14, 7:3, 0:0)

Utorak

01.15: (3,10) Njujork Džajants (14,0) Pitsburg (1,45)

04.10: (2,55) Denver (14,0) Tenesi (1,60)

***kvote su podložne promenama