Prva meč lopta je propuštena, ali Tampa Bej ima još dve protiv Dalas Starsa u finalnoj seriji NHL šampionata. Tim sa Floride vodi sa 3:2 i još jedan pobeda deli četu trenera Džona Kupera do drugog osvajanje Stenli kupa, najprestižnijeg pehara u hokejaškom svetu. Prvi put je Tampa bila najbolja u sezoni 2003/2004.

U nedelju ujutru, ekipa sa Floride je bila blizu da se sve reši u pet utakmica. Vodila je sedam minuta do kraja sa 2:1, ali je Džo Pavelski uveo meč u produžetak, da bi Kori Peri doneo trijumf timu iz Teksasa i smanjenje rezultata na 3:2.

Tampa će do kraja finalne serije da bude lišena usluga jednog od najboljih hokejaša današnjice Stivena Stemkosa. On se vratio na led. Odigrao je nepuna tri minuta u trećoj utakmici i to mu je bilo dovoljno da postigne gol. Ipak, obnovio je povredu i neće igrati do kraja borbe za pehar u kanadskom Edmontonu.

"Samo da budem iskren, gotov je za seriju. Učinio je sve što jer mogao da pomogne, vratio se na led, ali nažalost nije mogao dalje. Da budem iskren, mislim da nije trebalo da igra u ovom plej-ofu. Dao nam je 2:47 minuta briljantnog hokeja, postigao je gol u pobedi od 5:2 u trećem meču. Nadam se da poslednji zamah možemo da uradimo bez njega. Verujemo da ćemo sledeći put da ga vidimo na ledu tokom dodele trofeja“, rekao je trener Tampe Džon Kuper o kapitenu i lideru tima.

Ekipa sa Floride je favorit, ali Starsi su se pokazali kao žilav rival. Kod Dalasa povređeni su Ben Bišop, Martin Hanzal i Stiven Džons. Pod znakom pitanja je igranje Tejlora Feduna i Čeha Radeka Fakse. U ovoj finalnoj seriji povredili su se i Slovak Andrej Sekera i Finac Rope Hinc. Svi su oni pod znakom pitanja u timu Starsa.

Kod Tampe osim Stemkosa, roviti su Zak Bogosijan i Luk Šen. Njihovo igranje u šestoj utakmici finalne serije je neizevesno.

NHL – FINALE PLEJ-OFA, ŠESTA UTAKMICA (EDMONTON)

Utorak

