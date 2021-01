Protiv Francuske je bilo fantastično. A, sada je bitno da se protiv Grčke – ne zagrcnemo.

Srpski rukometaši nastavljaju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2022, a rival u 3. kolu, za kraj ovog ciklusa, biće reprezentacija Grčke. Meč će se igrati sutra u Zrenjaninu, a jasno je da Orlovi ulaze u utakmicu kao veliki favoriti.

Pogotovo su puleni selektora Tonija Đerone raširili krila posle dve nestvarne utakmice protiv Francuske, u kojima su uzeli tri boda, a ne bi bilo nezasluženo ni da su sva četiri. Sad pred meč sa Grčkom u glavi je samo jedno: ne dopustiti da proradi srpsko „sad ćemo lako“, pa da sve ostvareno protiv Trikolora padne u vodu.

„I dalje mislim da smo zaslužili da pobedimo u Francuskoj. Odigrali smo fantastičan meč. Napravili smo korekcije posle utakmice, koje nam neće biti od pomoći samo za Grke, već i za buduće akcije. Čeka nas sada drugačiji protivnik i utakmica u svim aspektima. Potrebno je iskoristiti ovu dobru energiju i samopouzdanje koje smo dobili da uradimo stvari kako treba do kraja“, istakao je selektor Đerona.

On tvrdi da opuštanja u timu neće biti, pogotovo što su Grci u poslednjim kvalifikacijama namučili Makedoniju i Island.

„Imam veliki respekt prema timu koji nema velike igrače u jakim evropskim ligama. To je tim koji se bori 60 minuta, posebno kada igra kod kuće. Mnogo trče, od početka do kraja i moraćemo da ih pobedimo u 60 minuta, to sam rekao i igračima. Posle uspeha sa Francuzima mnogo ljudi sada očekuje da posle deset minuta vodima šest-sedam razlike, a to je pogrešno razmišljanje koje može da radi protiv nas. Normalno je da posle odličnih 120 minuta može da se desi 10-15 u kojima nećemo odigrati vrhunski, ali zato moramo da zadržimo mir i da nastavimo da igramo do kraja“, podvukao je Toni Đerona.

Grčka i Belgija nisu igrale u isto vreme kada i Srbija i Francuska, tako da Heleni sutra kreću od nule.