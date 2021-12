Dele se ulaznice za F4 Kupa Srbije: Partizan i Radnički su “unutra”, na potezu Zvezda i Novi Beograd

Partizan je deklasirao Banjicu, isto je učinio i kragujevački Radnički protiv Vojvodine. Dva učesnika Fajnal-fora Kupa Srbije poznata su, preostalo je da se podele još dve ulaznice za završni turnir, a tamo mesta neće biti za jednog od dva šampiona. Drama je u prva dva četvrtfinalna dvoboja izostala, u meču između Šapca i Crvene zvezde (19.00) izvesno će je biti, dok poslednji par čine Novi Beograd i Valis (19.45), i sve sem nove ubedljive pobede sastava Vladimira Vujasinovića predstavljaće iznenađenje.

Kakav god ishod da bude preostala dva četvrtfinalna duela, na Fajnal-foru Kupa Srbije naći će se tri ekipe koje su u prošlosti podizale trofej - Partizan, Radnički, Crvena zvezda ili Šabac - i jedan “uljez” - Novi Beograd ili Valis.

Od osamostaljenja Partizan je Kup Srbije osvajao devet puta, Crvena zvezda je u tri navrata bila najbolja - poslednji put minule sezone kada je na peterce dobila Radnički - a Šabac i Radnički su jednom bili šampioni. Tim Anta Vasovića u gradu na Savi, u prvom ovosezonskom sudaru šabačkih Delfina i crveno-belih, ima priliku da skine krunu prvaku i da pre početka Fajnal-fora bude poznato da će se vlasnik trofeja promeniti, što je redak slučaj.

Pet timova odskočilo je u Srbiji, a kuglice na žrebu nisu bile naklonjene Šapcu i naročito Crvenoj zvezdi, koja na izuzetno teškom gostovanju juri prolaz. A, sve postaje zanimljivije kada se “upetlja” kompletan kalendar... Crveno-beli će u sedam dana odigrati dve utakmice sa Šapčanima, pošto će iduće subote ponovo krenuti put Mačve na prvenstveni duel.

I Crvena zvezda i Šabac su u Superligi pretrpeli po tri poraza - gubili su u derbijima od Novog Beograda, Radničkog i Partizana. Na “malim” utakmicama bodove nisu prosipali. Branilac trofeja u Kupu Srbije bolje se pokazao u Jadranskoj ligi, ali je i osetno umorniji iz razloga što mu je meč u Kupu Srbije četvrti front na kome će zaigrati ove jeseni. U kombinaciji Superliga - Jadranska liga - Liga šampiona tim Aleksandra Filipovića zakazivao je u derbijima, a da u regionalnom takmičenju ima skor 3:2 zaslužan je i virus korona.

Ali je u isto vreme udahnuo energiju Dušanu Markoviću i Gavrilu Subotiću, koji nisu igrali pet utakmica u četiri dana na turniru u Splitu. Odmorniji dočekuju završnicu sezone, a za prvenstveni meč sa Proleterom trener Crvene zvezde odlučio je da poštedi napora kapitena Miloša Vukićevića, Nikolu Rađena i golmana Vladimira Mišovića. Sa druge strane, Savo Ćetković preskočio je meč Novim Beogradom u nacionalnom šampionatu.

U protekloj sezoni Šapčani su ostali kratki za plasman na završni turnir Kupa Srbije, a takođe su bili i bez pobede protiv crveno-belih. Dva puta je Zvezda trijumfovala - po jednom u Superligi i regionalnoj ligi - a poslednji međusobni okršaj okončan je remijem u Superligi. Veliki broj utakmica između ova dva tima u prošlosti rešen je u neizvesnoj završnici, a Šapčani se najradije prisete onog iz juna 2019. godine kada je Šabac na krcatom gradskom bazenu slavio sa 10:9 golom u poslednjim sekundama, osvojio prvi i jedini naslov prvaka, kojm je zaokružio uspešnu sezonu u kojoj je podignut i trofej kupa.

Znatno manja neizvesnost trebalo bi da vlada u duelu na bazenu “11. april”. Novi Beograd je već jednom ove godine lako izašao na kraj sa Valisom - u šampionatu slavio 20:7 - i malo je verovatno da će tim Vladimira Vujasinovića zakazati. Nije to činio do sada, dobio je sve utakmice u kojima je slovio za velikog favorita i pretrpeo je samo dva poraza, oba u Ligi šampiona - od Olimpijakosa i Ferencvaroša.

Od uloge favorita u svim domaćim utakmicama Novi Beograd nije bežao, ne čini to ni pred eliminacioni duel u Kupu. Još jednom su sa bazena “11. april” jasno i glasno poručili koji su im ciljevi: titule u Superligi, Kupu Srbije, Jadranskoj ligi i Ligi šampiona.

“Naše ambicije su najveće moguće. Ne samo kada je u pitanju Kup Srbije, već i sva ostala takmičenja u kojima učestvujemo”, rekao je u uvodnom izlaganju sportski direktor Novog Beograda Slobodan Soro i još jednom potvrdio ciljeve ekipe trenera Vladimira Vujasinovića koji su postavljeni još pre početka sezone.

Dušan Mandić (©VK Novi Beograd/Đorđe Kostić)

Svesni su u Novom Beogradu da imaju daleko kvalitetniji sastav, ali i da uprkos ubedljivom trijumfu protiv Valisa nisu briljirali. Olako shvatanje protivnika moglo bi da raširi krila rivalu...

“Predstoji nam eliminaciona utakmica i zato ćemo je malo drugačije tretirati nego ove do sada”, kaže pomoćni trener Novog Beograda Đorđe Filipović i dodaje:

“Valis nam je poznat proitivnik, sa njima smo se već sastajali u prvenstvu. Pobedili smo ubedljivo, ali uz ne baš sjajnu partiju. Razlika u kvalitetu je evidentna i na našoj je strani, ali to treba i potvrditi uz maksimalan pristup. Ova utakmica će nam poslužiti kao priprema za sve to ono što nas očekuje u narednom periodu koji će, posle nekoliko dana pauze, ponovo biti veoma intezivan. Naš cilj do kraja kalendarske godine je jasan, to je trijumf u Kupu Srbije i osvajanje prvog trofeja“, konstatovao je Filipović.

Posle ubitačnog ritma u kome su u samo dve nedelje odigrali čak devet utakmica, Novobeograđani su imali su osam dana bez takmičarskih obaveza.

“Taj period smo se potrudili da iskoristimo na najbolji mogući način za oporavak ekipe. Igrači su dobili par dana slobodno. Doduše, neki igrači su bili angažovani u reprezentaciji koja je imala mini pripreme, ali maksimalno smo se potrudili da osvežemi tim”, objasnio je Filipović.

Miroslav Perković (©VK Novi Beograd/Đorđe Kostić)

Miroslav Perković, jedan od najtalentovanijih centara na svetu i letošnje pojačanje Novog Beograda, uveren je u prolaz svog tima na završni turnir.

“Ova utakmica je specifična, jer prvi put ove sezone nemamo pravo da napravimo grešku. Mislim da do te greške ne može da dođe, jer smo mnogo kvalitetnija i bolja ekipa. Ali, svakako ćemo u duel ući sa poštovanjem prema igračima Valisa, koji su pokazali da su borbena ekipa. Nakon toga nas očekuje važna utakmica Lige šampiona sa Brešom, tako da će Valis biti dobar uvod za sve ono što nas čeka u ponovo zgusnutom rasporedu utakmica”.

Crnogorski reprezentativac prošao je period aklimatizacije, i kako vreme prolazi, postaje sve značajniji za igru Novog Beograda.

“Kada sam došao iz Crne Gore, u prvih nekoliko utakmica, mislim da nisam bio na nekom nivou koji sam očekivao. Verovatno zbog toga što mi je trebalo vremena da se malo priviknem na novu ekipu i rad trenera. Ipak, u poslednje dve utakmice sam malo zadovoljniji, rasterećenije sam prišao mečevima i mislim da sam solidno igrao. Očekujem da ću kako vreme bude odmicalo igrati sve bolje i da ću biti najbolji kada to bude najpotrebnije”, zaključio je Perković.

VATERPOLO KUP SRBIJE - ČETVRTFINALE

Banjica - Partizan 6:18

Radnički - Vojvodina 21:9

Subota

19.00: Šabac - Crvena zvezda

19.45: Novi Beograd - Valis