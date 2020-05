Delfini kreću sa pripremama, zasad "na suvom"

Dugačka pauza bez vaterpola, i to u svakom pogledu pošto su bazeni svuda zatvoreni, sigurno je ostavila traga na fizičkom stanju takmičara. Svestan toga, Vaterpolo savez Srbije i selektor pokrenuli su ciklus priprema reprezentativaca

Prvi skup je u zakazan za ponedeljak 25. maja u Košutnjaku. Radiće se do 29. maja, sledi slobodan vikend pa od 1. do 6 . juna drugi ciklus. Takvi ciklusi će trajati do 25. jula uz desetodnevni odmor na polovini rada, tačnije posle četvrte nedelje.

"Počinjemo, zasad bez bazena. Radićemo u teretani i na terenima Zavoda za sport. Biće u početku malo improvizacije, ali ću se potruditi da bude što ozbiljnija. Moramo da radimo, da ne gubimo vreme. U interesu je svih nas" rekao je selektor Dejan Savić.

Na prvim pripremama biće prisutni Gojko Pijetlović, Dimtrije Rističević, Duško Pijetlović, Nemanja Vico, Đorđe Lazić, Petar Velkić, Sava Ranđelović, Milan Aleksić, Radomir Drašović, Đorđe Vučinić, Petar Tomić, Filip Filipović, Viktor Rašović, Nikola Dedović, Andrija Prlainović, Gavril Subotić, Ognjen Stojanović, Draško Gogov i Strahinja Rašović.

Njima će se naknadno priključiti Branislav Mitrović, Stefan Živojinović, Lazar Dobožmanov, Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Nikola Lukić, Miloš Ćuk i Stefan Mitrović.

"To je spisak igrača koji će raditi. Ipak, u zavisnosti od rada mlađih kategorija postoji mogućnost da i jedan broj mladih vaterpolista priključimo radu" zaključio je šef stručnog štaba Delfina.