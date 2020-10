U prvom meču četvrte nedelje NFL šampionata ne postavlja se pitanje ko je bolji nego ko je gori - Njujork Džetsi ili Denver Bronkosi (petak, 02.20)? Oba tima su počela šampionat sa skorom 0-3 i već sada su otpisana. Od zelenih iz Velike jabuke se ništa nije očekivalo pre sezone, dok je franšiza iz Kolorada imala mnogo pehova sa povredama.

Nekoliko dana pre start šampionata vođa odbrane Von Miler je doživeo tešku povredu na treningu i zavšio sezonu. Najbolji risiver Kortlend Saton odigrao je samo jedan meč i posle toga je takođe otpao do kraja godine. I startni kvoterbek Dru Lok, od koga se mnogo očekivalo, povredio se u Pitsburgu u drugom meču šampionata. On će da propusti još nekoliko utakmica, ali i kada se vrati teško će Denver da se uključi u borbu za plej-of. Njega je menjao Džef Driskel, ali je i on bio očajan prošle nedelje u porazu na svom terenu od Tampa Beja.

U poslednjoj četvtini na teren je izašao Bret Ripijen. On će biti starter na Met Lajf stadiona protiv tužnih Džetsa. Van tima za goste je i raning bek Filip Lindzi, pa će najteži posao da ima Melvin Gordon, pojačanje Bronkosa iz divizijskog rivala Los Anđeles Čardžersa.

Džetsi su užasni na startu. Ništa ne funkcioniše u timu iz Njujorka, pa je glavni trener Adam Gejs prvi kandidat za otkaz ove sezone. Nema u timu ni raning beka Lejviona Bela. On se povredio na premijeri nove sezone i propustiće još pet, šest mečeva. Kvoterbek Sem Darnold nastavlja da baca presečene lopte i da uništava svoj tim. Za meč protiv Denvera dobra vest je da se u tim vraća najbolji risiver Džejmison Krauder.

Pre početka sezone dva najbolja defanzivca Njujorčana su napustila tim. Najbolji sejfti lige Džamal Adams je trejdovan u Sijetl u zamenu za dva pika prve runde drafta u naredne dve godine, dok je lajnbeker Si Džej Mozli odlučio da propusti šampionat zbog straha od virusa korona. Poslednje četiri utakmice ovih rivala, Denver ima tri pobede, dok su Džetsi jednom trijumfovali.

Utakmica Tenesi – Pitsburg, predviđena za nedelju, odložena je jer su četiri igrača Tajtensa zaražena virusom korona.

NFL – ČETVRTI VIKEND

Petak

02.20: (3,10) Njujork Džets (14,0) Denver (1,45)

Nedelja

19.00: (2,55) Karolina (14,0) Arizona (1,60)

19.00: (3,10) Čikago (14,0) Indijanapolis (1,45)

19.00: (1.60) Sinsinati (14,0) Džeksonvil (2,55)

19.00: (1,45) Dalas (14,0) Klivlend (3,10)

19.00: (2,70) Detroit (1,40) Nju Orleans (1,55)

19.00 Hjuston - Minesota

19.00: (3,70) Majami (14,0) Sijetl (1,35)

19.00: (1,40) Tampa Bej (14,0) Los Anđeles Čardžers (3,35)

19.00: (12,5) Vašington (18,0) Baltimor (1,05)

22.05: (1,10) Los Anđeles Rems (17,0) Njujork Džajants (8,25)

22.25: (1,40) Kanzas Siti (14,0) Nju Ingland (3,35)

22.25: (2,55) Las Vegas (14,0) Bafalo (1,60)

Ponedeljak

02.20: (1,30) San Francisko (15,0) Filadelfija (4,00)

Utorak

02.15: (1,30) Grin Bej (15,0) Atlanta (4,00)

Odloženo: Tenesi - Pitsburg

***kvote su podložne promenama