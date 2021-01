Mađarska je bila na korak od ozbiljnog podviga na Svetskom prvenstvu u Egiptu, ali je na kraju hrabro položila oružje. Francuska je na individualan kvalitet, posle velike bitke u produžetku stigla do plasmana u polufinale i situacije da se bori za odličja - 35:32 (30:30, 12:14).

Reprezentacija koju predvodi Ištvan Gulaš na fantastičan način je otvorila utakmicu. Francuzi bukvalno nisu znali šta ih je snašlo u prvih desetak minuta, pa je u jednom trenutku bilo 7:1 za Mađare. Ipak, Francuzi nisu paničili, znali su da je isuviše rano da bi se rešavalo pitanje pobednika, pa su već do same završnice prvog dela igre stigli do egal rezultata.

Mađari ni onda kada su ostali bez vođstva nisu dozvoli potpuno da padnu. Držali su korak za protivnikom, kostatno bili na dva-tri gola zaostatka, a onda su iskoristili pad u igri selekcije Gojoma Žilea. Serijom 3:0 izborili su produžetak, a onda čak i poveli na njegovom startu.

Ipak, u dodatnih deset minuta je preovladao umor Gulaševog tima. Mađari su postigli samo dva gola što je bilo premalo da se dođe do slavlja. Trikolori su održali kontrolu meča i zasluženo stigli do pobede.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mišel Gigu sa šest postignutih golova, a isti broj pogodaka sa druge strane dao je Bence Banhidi.

Španci su još jednom pokazali da su rukometna sila, pa su sada došli u priliku da prvi put napadnu odličje na Svetskim prvenstvima od zlata u Barseloni 2013. godine. Selekcija Đordija Ribere održala je rukometni čas Norveškoj i na impozantan način stigla do polufinala - 31:26 (21:15).

Crvena furija je vodila gotovo tokom čitave utakmice, Norvežani su samo na početku utakmice u nekoliko navrata stizali do izjednačenja (poslednji put 6:6), a onda su potpuno pogubili konce u svojoj igri. Španija je na poluvremenu imala kapitalnih +6 (21:15), a u drugom poluvremenu je ljubomorno čuvala stečenu prednost. Protivnik je najviše prilazio na tri gola zaostatka, ali zapravo nijednom nije ozbiljnije ugrozio slavlje sjajnog rivala.

Najefikasniji u redovima Crvene furije bio je Aleks Dujšebajev, dok se Ruben Marčan četiri puta upisao u strelce.

Najlakše do polufinala stigla je Švedska, koja je demonstrirala silu u utakmici sa Katarom (35:23), pa ostaje da se vidi koliki će takve okolnosi imati u borbi za veliko finale. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Valter Krajnc i Lukas Pelas sa po osam postignutih golova.

Polufinalni mečevi igraju se u petak 29. januara, a sastaće se Danska i Španija (18.30) i Švedska i Francuska (21.30).

SVETSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETAŠE U EGIPTU – ČETVRTFINALE

Sreda

Danska - Egipat 39:38 (35:35, 28:28)

Francuska - Mađarska 35:32 (30:30, 12:14)

Španija - Norveška 31:26 (21:15)

Švedska - Katar 35:23 (14:10)