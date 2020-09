Najpopularniji motociklista planete već čitave dve decenije, Valentino Rosi nastaviće da vozi za Jamahu, potvrdio je iskusni as nakon dugačkih pregovora.

“Veoma sam srećan što ću nastaviti da vozim i što ću u 2021. to raditi u Petronas Jamaha Sepang Rejsing Timu. Mnogo sam razmišljao, pošto je izazov sve veći. Da bi bio na vrhu u Moto GP moraš raditi mnogo i jako, trenirati svaki dan i voditi sportski život, a meni se to još sviđa i još hoću da vozim.”, stoji u njegovom obaveštenju.

Time je rešen Doktorov status za narednu sezonu u Moto GP šampionatu pošto je potpisao na jednu godinu. Rosiju je već 41 i poslednjih sezona ne postiže vrhunske rezultate. Bilo je već priča da u 2020. vozi svoje poslednje krugove u kraljevskoj klasi u kojoj je sedam puta bio šampion. Istina poslednji put sada već davne 2009.

Ekipa u kojoj je proveo najveći deo karijere, Jamaha Motor Rejsing se odlučila za podmlađivanje, te za Doktora nije bilo mesta. Rešenje je nađeno u selidbi iz fabričkog, tj. japanskog u malezijski, satelitski tim Jamahe, a umesto njega sa Japancima će od naredne sezone sarađivati supertaletovani Francuz Fabio Kvartararo. Uz bok Rosiju 2021. takmičiće se njegov sunarodnik Franko Morbideli, inače produkt baš Doktorove motoakademije u Urbinu.

Iskusni as je za Jamahu vozio od 2004. do 2013, što mu je i najproduktivniji deo karijere, pa ponovo od 2013. do danas.