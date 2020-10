Nije savršen borac – niko nije – ali ima savršen učinak. Sada pozlaćen i prvom pobedom u Ultimejt fajt šampionatu, što je u mešovitim borilačkim veštinama pandam Ligi šampiona u fudbalu. Duško Todorović je na debiju u UFC-u nokautirao američkog veterana Dekvana Taunsenda i sve brojnijim ljubiteljima borilaških veština predstavio se kao borac na koga treba obratiti pažnju.

Trenutni skor: 10 pobeda, nijedan poraz.

Noćas je presudilo je Duškova veština u brazilskom džijudžicuu: devedeset sekundi nakon što je počela druga runda, Todorović je oborio rivala na zemlju i dugo ga “obrađivao” pre no što je serijom udaraca naterao sudiju Džejsona Hercoga da prekine meč. Dugo se otimao Taunsend, ali na parteru nije imao odgovor na Todorovićevo umeće. Treba ipak istaći da je Srbin bio mnogo opasniji i u prvoj rundi, dok se borba odvijala na nogama.

Pre meča je, odgovarajući na pitanje o popularnosti UFC-a u Srbiji, rekao da je to sport u usponu, ali i dalje daleko od najpopularnijih. Rekao je da se nada da će postati Novak Đoković UFC-a. Ambiciozan je to cilj. Ali početak je pokazao da ima Duško čime da napadne i kvalitetnije rivale od popularne “Tarantule”. Mada će za one najopasnije morati verovatno još malo da se strpi. Uz napomenu da u ovakvim sportovima vreme može da bude od velike koristi. Jer u ovakvim sportovima greške su uvek bolne. I valja ih svesti na minimum pre no što se izađe na crtu najjačima.

A kao podstrek, Todoroviću od organizatora i ček na 50.000 dolara jer je njegova izvedba uvrštena u četiri najdominantnije u noćašnjem programu.

"Još sam u nekakvom ludilu, nisu se slegli utisci", kazao je za NOVU S Duško Todorović iz Abu Dabija. "Mislim da će to proći kroz nekoliko dana, da će mi tek tada biti jasno šta se desilo. Ima mnogo čestitki i komentara... Protivnik je dosta izdržljiv i snažan. U drugoj rundi sam odlučio da odvedem borbu u parter, nisam hteo da dopustim da odemo u treću rundu, da se tu umorim. Sad idem na mali odmor da se oporavim od povredica i da pružim telu šansu da se oporavi. Godinu dana sam bio u trening kampu, nismo stajali sa treninzima. Morali smo da budemo spremni. Sada ću uzeti pauzu od dve nedelje, da probam da se osvrnem malo na druge stvari. Nakon toga se vraćamo u salu i idemo sve po starom", poručio je Todorović.