Medalja je obezbeđena, preostalo je još samo da joj se da zlatni sjaj! Odbojkašice Srbije u subotu pred domaćim navijačima boriće se za treću uzastopnu evropsku titulu, ukupno četvrtu. Sve velike mečeve u prošlosti protiv Turske dobila je Terzićeva kaznena ekspedicija, pa ništa drugačiji rasplet nije bio ni danas u polufinalu Evropskog prvenstva – 3:1 (32:34, 28:26, 25:23, 25:13). Sve što vrhunska odbojka može da ponudi viđeno je na beogradskoj pozornici, posle ratničke borbe pobedu je odnela naša reprezentacija, a Tijana Bošković još jednom dokazala da je za nju samo nebo granica. Publika je prisustvovala meču za pamćenje, a sutra od 20 časova ima priliku da povede Srpkinje ka novom zlatu.

Stigle su Turkinje u Beograd naoštrene da naplate sve dugove. Mnogo velikih mečeva su izgubile od devojaka u plavim dresovima, a koliko su želele da njihove noćne more prestanu videlo se u prvom setu. Delovalo je da posle neverovatnog finala EP pre dve godine u Ankari, da publici ne mogu da prikažu ove dve ekipe nešto mnogo bolje od toga... Ali, već prvi period je bio pravi spektakl. Na jednoj strani bile su veoma motivisane izabranice Đovanija Gvidetija, sa druge neverovatna Tijana Bošković.

Otvaranje meča su obeležile greške na obe strane, jasno je bilo da je pritisak ogroman i da će biti potrebno malo vremena da se igračice opuste. Prve su do svoje igre došle Ebrar Karakurt i drugarice, pa je selektor Terzić veoma brzo morao da iskoristi dva tajm-auta (na 3:0 i 11:6 za Tursku). Od tog trenutka Boškovićeva je odlučila da pokaže svima da se ipak ona za sve pita. Vratila je potpuno svoj tim u igru, a u tom poduhvatu joj je mnogo pomogla Milena Rašić. Kada je i Maja postavila uspešan blok stiglo je napokon vođstvo Srbije – 15:14.

Tada tek počinje prava borba. Tijana Bošković je prolazila odakle god je stigla i teške lopte i one idealne. Suprostavljale su joj se redom Karakurt, Erdem, Guneš, Senoglu, Baladin... Morao je naš trener da izvede Bianku Bušu i pruži šansu mladoj Katarini Lazović, čija je energija odmah imala pozitivan uticaj na ekipu. Ređali su se dugački poeni, sjajne odbrane, publika se često dizala na noge. Turska je prva došla do set lopte, Srbija je uzvratila. Gledaoci u „Štark areni“ su prisustvovali pravom maratonu, koji je prekinula korektorka Ebrar Karakurt kada je overila 34. poen za njenu ekipu. Iako su na drugoj strani imale fantastičnu protivnicu Tijanu Bošković koja je osvojila čak 15 poena za Srbiju (napad 28-15, 54 odsto), Turkinje su sa većim brojem raspoloženih igračica stigle do vođstva – 34:32. Naša glavna uzdanica ne samo da je osvojila skoro duplo više poena nego sve ostale saigračica (osam), nego je uspela i da odsmečira najjači smeč na svetu (110,3 km), otkad postoji merenje. Međutim, njeno izdanje nije bilo dovoljno da se dobije prvi set, koji je trajao čak 42 minuta.

U drugom je morao neko da joj se pridruži. Učinile su to Katarina Lazović, koja je ostala u postavi, pa Mina Popović i na semaforu je zasijalo vođstvo Srbije – 4:0, potom i 6:2. Malo su u tim trenucima naše devojke lakše disale, bile su u boljem ritmu i čuvale su do sredine seta stečenu prednost. Posle greške Hande Baladin, Srpkinje su povele 16:12 i naterale Gvidetija da zatraži tajm-aut. Taj predah je očigledno imao dobar uticaj na rivalke, koje su izborile izjednačnje a potom i preuzele vođstvo – 21:19. Uveo je tada Terzić mladu Saru Carić, koja je postavila veoma bitan blok na Karakurt za izjednačenje. I ovaj set je ušao u veoma neizvesnu završnicu. Smenjivali su se napadi korektora sa obe strane, a prva set lopta je bila za rivalke. Tijana je uspela da je spasi, potom i drugu. A onda je Milena Rašić pokazala protivnicama ono što je godinama radila u njihovom Vakifbanku. Srbija se izvukla iz nezgodne situacije i došla do izjednačenja – 28:26 posle 33 minuta igre.

Nije moglo bez drame ni u trećem periodu. Igralo se poen za poen, teško je bilo odvojiti se čak i na dva razlike. Turkinje su prve došle do 6:4, pa 7:5. Uzvratile su naše i posle as servisa Mine Popović prvi put u ovom setu stigle do dva poena viška – 13:11. Videlo se da su uhvatile dobar ritam, samo je bilo bitno da ne dozvole novu seriju poena protivničkog tima. Letele su devojke u plavim dresovima po terenu, Maja je izuzetno dirigovala igrom, a Tijana završavala posao u napadu. Čulo se sa tribina u glas: „Srbija, Srbija“. Boškovićeva je donela 19:15, ali na ovakvom meču ni to nije ništa značilo. Turska je uspela da dođe do izjednačenja i najavi još jednu završnicu, koja nije za one sa slabijim živcima. Počela je nova drama... Smenjivali su se i dobri potezi, ali i greške na obe strane. Kada je servis u mrežu poslala Karakurt, Srbija je prva došla do set lopte, koju je iskoristila preko sjajne Katarine Lazović. Konačno, jedan set je bio završen bez igranja na razliku – 25:23. Trajao je čak 14 minuta kraće nego prvi period.

Posle tri neverovatna seta, došao je na red i jedan lakši. Turkinje nisu više imale snage da se suprostave moćnim Srpkinjama i delovalo je da polako odustaju. Maja Ognjenović i saigračice su nametnule ritam koji im odgovara i nisu popuštale. Aplauzi su odzvanjali „Štark arenom“, ovacije su bile sve glasnije, trube su se čule sa svih strana... Bilo je već na pola seta, kada je Tijana zakucala za 16:8, jasno da će Đovani Gvideti još mnogo morati da radi da bi došao do evropskog zlata sa ovom selekcijom. Srpkinje su plesale po taktovima navijača i pune samopouzdanja koračale ka pobedi. Nisu dozvolile novu dramu, već su posao vrlo brzo završile i sačuvale još snage za ono najvažnije. Još samo jedan korak je potreban za treće uzastopno zlato, a protivnik će biti bolji iz meča Italija – Holandija (20 časova).

TURSKA – SRBIJA 1:3 (34:32, 26:28, 23:25)

„Štark arena“

Sudije: Andrea Puečer, Aleksej Paškevič. Gledalaca: 7.300.

TURSKA: Sebnem, Ezbaj 6, Šenoglu 10, Baladin 12, Giveli 1, Ismailoglu, Ajkač, Inal, Boz, Erdem 14, Guneš 6, Ajdin, Baškir, Kakakurt 23.

SRBIJA: Buša, Lazović 11, Carić, M. Popović 10, Mirković, Ognjenović 2, Veljković, Bjelica, Rašić 11, T. Popović, Bošković 39, Milenković 6, Blagojević, Kocić.