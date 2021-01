Pobeda nad najtrofejnijom rukometnom reprezentacijom na svetu nije bila slučajna. Posle trijumfa u Zrenjanu, srpski rukometaši odigrali su i nerešeno sa Francuskom na njihovom terenu, pa posle prva dva kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo imaju velika tri boda.

Sjajni su bili naši momci, vodili velikim delom utakmice, ali su u finišu Trikolori dodali gas i izborili remi 26:26. Bez obzira na ispuštenu prednost, koja je u jednom trenutku bila i četiri gola razlike, Orlovi i te kako mogu biti zadovoljni svojim partijama u ove dve utakmice. Potvrdio je to i selektor Toni Đerona, uz najavu boljih dana po srpski rukomet.

"Pokazali smo da sa dobrom odbranom možemo da ostvarimo pozitivan rezultat protiv svakoga. Imali smo dobre momente u napadu, ali odbrana je bila ključ svega, Cupara na golu, važan sedmerac Milosavljeva. Neću da izdvajam ni jednog igrača, bitan je tim i timski duh. Ko god da je na terenu, da li 50 minuta ili zbog jedne lopte, da pruži sve od sebe. U takvoj situaciji i moj posao je lakši. Pokazali smo odlične partije protiv jednog super tima koji putuje na Svetsko prvenstvo u Egipat i siguran sam da ćetamo uraditi nešto veliko", obećao je Španac.

U Zrenjaninu je sjajan bio Dejan Milosavljev, a u Kreteju se ponovo istakao golman, ovaj put Vladimir Cupara koji je odbranio šut za pobedu domaćina u poslednjim sekundama.

"Sada je jasno da pobeda u Zrenjaninu nije bila slučajna. Vidi se dobar rad i dobra priprema za utakmice. Želja je uvek bila prisutna kod nas, uvek smo hteli da igramo za reprezentaciju i davali 100 odsto. Taktika i dobre pripreme urodile su plodom protiv velike, velike Francuske. Ni jedan igrač na svetu ne bi mogao da poželi više i bolji start kvalifikacija. Svi smo dali sve što smo imali. Imamo još dosta prostora za napredak i to je ono što me mnogo raduje", rekao je Cupara posle meča i otkrio šta mu je prolazilo kroz glavu tokom poslednjeg napada Francuza:

"Vidi gde je lopta, idi na nju, odbrani, slavi. Šteta što nismo pobedili. Svi su skočili u blok da mu otežaju šut. Cela odbrana je odradila vrhunski posao".

Veliki posao u odbrani odradio je Ilija Abutović.

"Pod utiskom sam svega što smo uradili. Bod kao kuća! Da nam je neko rekao da ćemo uzeti tri boda Francuzima iz dve utakmice, ne bih mu poverovao. Ovo je jedna zdrava, super ekipa, to me raduje. Toni radi odličan posao. To je to, 'španska škola', sve je u detaljima. Marsi (Marsenić) i meni je malo trebalo da se uigramo, bili smo zajedno godinama. Imamo odlične golmane, igramo super odbranu, dogovaramo se. Za odbranu je najbitnija želja, a kada tu dodaš i malo znanja, onda to ispadne jako dobro. Кada osetiš sigurnost, kada vidiš taj naboj i atmosferu, onda se dešavaju ovakve stvari", istakao je Abutović.

Petar Đorđić je bio akter najlepšeg gola u meču, kada je asistirao Mladenu Šotiću za čuveni "cepelin".

"Presrećan sam, mislim da smo pokazali da rad i disciplina uvek donose rezultat. Uzeti tri boda u pet dana protiv ovakve reprezentacije kao što je Francuska, po meni individualno najbolja na svetu, pokazatelj je da ovako treba da nastavimo, da se borimo za ovaj grb, za reprezentaciju. Svi kao jedan, jer jedino tako možemo da uspemo. Moramo još da radimo na sebi, jer ovu su tek dve utakmice, ali na dobrom smo putu. Idemo dalje...", najavio je Đorđić.