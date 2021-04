Heleni su namučuli Srbiju u Atini u poslednjem meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali su Orlovi trijumfalno završili ovaj ciklus sa selektorom Tonijem Đeronom na čelu. U prestonici Grčke naša selekcija je pobedila sa 27:25 (12:14) i kao prva u Grupi A se plasirala na Evropsko prvenstvo naredne godine ispred svetske supersile Francuske.

I pre ovog meča Srbija je bila sigurna na EP i to kao prva, ali izabranici španskog stručnjaka Đerone nisu dozvolili iznenađenje. S pola gasa je srušena za klasu slabija reprezentacija Grčke.

Dobro su Orlovi krenuli, poveli sa 3:1. Činilo se da će Srbija lagano da stigne do pobede, ali borbeni domaćini, u pojedinim mečevima i preoštri, nisu se predavali. Đerona je dosta menjao, pokušavao da razigra sve igrače, da odmori najiskusnije i šansu ukaže mlađim snagama. Petar Nenadić je postigao tri gola u prvih 30 minuta. Domaćin je na odmor otišao sa dva gola razlike – 14:12.

Naši rukometaši u nastavku su zaigrali bolje, pogotovo u odbrani. Sedam minuta Heleni nisu dali gol, a Srbija je prekeo raspoloženog pivota Mijajla Mrsenića, za koga domaćini nisu imali rešenja, uspeli brzo da preokrene rezultat.

U 39. minutu došlo je do prekida meča na desetak minuta jer se semafor u maloj dvorani u Atini pokvario. Bilo je 16:16 u tim trenucima. Do kraja utakmice vreme se merilo ručno. Posle tog neplaniranog prekida, naši rukometaši su dodali gas, zaigrali brže. Grci su pokušali da umrtve igru, iz pozicione, spore igre da dođu do šanse da naprave senzaciju, ali nje nije bilo.

Povela je Srbija sa 20:18 sredinom drugog poluvremena. Golman Dejan Milosavljev je odbranio penal, kada se lomio rezultat. Heleni nisu mogli ništa u finišu. Razigrao se levoruki Jovica Nikolić i mladi Marko Milosavljević, pa nije bilo neizvesnosti u finišu. Na tri i po minuta pre kraja, Milosavljev je odbranio drugi sedmerac na meču i to je bio definitivno kraj nadanjima domaćina da mogu makar do boda. U prvom poluvremenu je i Vladimir Cupara skinuo udarac domaćinima sa sedam metara.

Najefikasniji igrač Srbije bio je pivotmen Mijajlo Marsenić koji je pet puta zatresao mrežu Helena. Zapaženu rolu, pogotovo u finišu meča, imao je debitant, mladi igrač niškog Železničara Marko Milosavljević koji je postigao četiri gola.

Podsetimo, u prvom meču ovih selekcija u Zrenjaninu početkom godine Srbija je bila ubedljiva, slavila je sa 31:21.

GRČKA – SRBIJA 25:27 (14:12)

GRČKA: Kostakidis, Moraitis, Arampacis 6, Nikolaidis 1, Milonas 5, Maljos 1, Bukovinas, Kederis 1, Karampunitis 3, Dompris 5, Ciras, Kandilas 1, Iljopulos 2, Paradinisiu, Arapakopulos, Kotadinis

SRBIJA: Sretenović, Đukić 1, Pešić, Radivojević 3, Ilić N. 4, Ilić V. 1, Zelenović, Nikolić 3, Marsenić 5, Nenadić 3, Milosavljević 4, Dodić, Obradović, Đorđić 3, Cupara, Milosavljev

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO RUKOMETAŠA

Sreda

Finska – Makedonija 22:27 (14:12)

Rumunija – Švedska 23:31 (7:14)

Ukrajina – Češka 26:28 (12:16)

Rusiia – Farska Ostrva 31:24 (16:10)

Švajcarska – Danska 29:30 (17:14)

Letonija – Norveška 23:28 (13:14)

Tzv. Kosovo – Crna Gora 22:27 (10:13)

Četvrtak

Grčka - Srbija 25:27 (14:12)

