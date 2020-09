Ovog vikenda biće poznat šampion rukometne regionalne lige, SEHA. Završni turniru četiri najbolja tima igraće se u Zadru. Kako su najavili organizatori postoji mogućnost da bude publike, naravno u ograničenom obimu usled pandemije virusa korona.

Titulu od prošle godine brani šampion Evrope iz 2019. godine, Vardar, ali u Zadru najveći favorit za krunu je moćni mađarski Vesprem, jedan od najbogatijh klubova Starog kontinenta koji će krajem godine na igra i na završom turniru Lige šampiona u Kelnu zajedno sa Pari Sen Žermenom, Barselonom i Kilom.

Postojala je mogućnost da se odloži F4 u Zadru jer je legenda mađarskog rukometa, sportski direktor Vesprema Laslo Nađ oboleo od virusa korona. Stručni štab i igrači mađarskog tima su trestirani, ali srećom, svi su negativni.

"Laslo je u kućnoj izolaciji i oseća se dobro, nema nikakvih problema. Mi smo ove nedelje dva puta testirani, u ponedeljak i utorak, i oba puta su svi rezultati bili negativni. Atmosfera u ekipi pred turnir u Zadru je dobra. Kao i svi, i mi moramo da se prilagodimo na novonastalu situaciju i na uspostavljene mere, ne možemo ništa izmisliti da nama budu drugačiji uslovi. Svima, pa i nama, najviše nedostaje publika na tribinama i ta posebna emocija u korelaciji sa navijačima tokom utakmica. Međutim, često ponavljam, u životu postoji mnogo mnogo važnijih stvari od rukometa, a to je pre svega zdravlje ljudi. Nikome nije lako danas, tako da je besmislino žaliti se na uslove“, rekao je igrač Vesprema Petar Nenadić u intervjuu za rukometni portal balkan-handball.com.

U prvom meču dana (18.00) Vesprem igra sa beloruskim šampionom Meškovom iz Bresta.

"Mi smo ekipa koja želi da osvoji sve i od koje se očekuje da osvoji sve, tako da smo jako motivisani da dobijemo obe utakmice u Zadru. Međutim, ne zavaravamo se da će biti lako. Znamo da je Meškov Brest odlična ekipa, a isto tako znamo da ni na jednom fajnal-foru ne postoji favorit, što je sve očiglednije u poslednje vreme“, istakao je Nenadić za Balkan Handball.

Prvi favorit za osvajanje trofeja neće biti kompletan. Nedostaju trojica odličnih bekova. Povređeni su Danas Rasmus Lauge, Mate Lekai i levoruki Norvežanin Kent Tonesen. Vesprem u novu sezonu ulazi jači. Stigla su dvojica Španaca, Rodrigo Korales iz Pari Sen Žermena i Horhe Makeda iz Segeda, Rus Danil Šiškarev iz Vardara i gorostasni danski levi bek Nikolaj Markusen iz Silleborga. Cilj tima je da se konačno dokopa evropske krune. Osim Petra Nenadić od Srba tu su i golman Vladimir Cupara, dok je Momir Ilić pomoćni trener tima. Arpad Šterbk je početkom godine završio karijeru, a u timu nema više ni Slovenca Boruta Mačkovšeka i Slovenca Dragana Gajića.

U polufinalu gledaćemo duel dvojice španskih stručnjaka, Davida Davisa i Raula Alonsa. Poslednjih šest utakmica ova dva tima dobio je Vesprem, od toga dva u SEHA ligi i četiri u Ligi šampiona. U poslednjem duelu krajem prošle godine u grupnoj fazi evro elite pobedio je mađarski tim sa 31:25.

Mnogo zanimljiviji duel očekuje nas u večernjem terminu (20.30). Branilac trofeja Vardar igra protiv hrvatskog šampiona Zagreba. Oba tima su pretrpela velike promene između dve sezone. Veselin Vujović je po drugi put napustio kormilu Zagreba, a na klupi je seo Igor Vori, legendarni pivot Kauboja.

"Zagreb je institucija u svetu rukometa, i zbog toga uvek teži pobedi. I sami rezultati u SEHA ligi to govore. Nalazimo se u sličnoj situaciji kao Vardar, novi stručni štab, novi igrači… Svašta se sručilo na Vardar u poslednje vreme, ali nisu izgubili pobednički metnalitet, taj karakter ih i dalje krasi. To se prepoznalo u poslednjem meču protiv Neksea, kada su gubili sa tri razlike u finišu meča, a ipak uspeli da se plasiraju na fajnal-for. To zaista mogu samo momci sa velikim karakterom, ali to je samo dodatni motiv za nas. Očekujem mušku borbu, verujem u svoje igrače. Iz dana u dan ekipa napreduje, a očekujem da tako i nastavi jer je duga sezona pred nama“, rekao je trener hrvatskog šampiona na konferenciji za medije pred duel sa Vardarom.

Skopski tim je kroz iglene uši stigao u Zadar. Malo je falilo da se tu nađe Nekse iz Našica. Skopski tim je izgubio sa 26:25 u dvorani Jane Sandanski u revanšu četvrtfinala, ali je zbog gola više u gostima (31:30) uspeo da se provuče do polufinala. Nova era kluba bez ruskog milionera Sergeja Samsonenka je počela ovog leta. Vardar nema više ekipu koja bi mlogla da ravnopravno igra sa najboljim klubovima Evrope. Daleko je i Zagreb od vrha. Godinama tavori.

Ivan Čupić (©Reuters)

Tradicija je na strani Vardara, koji je je prethodna četiri puta bio bolji u borbi za finale regionalnog takmičenja (2012, 2014, 2016, 2017). Za crveno-crne neće igrati opet kapiten Stojanče Stoilov. On je pre dve nedelje zaražen virusom korona. I dalje je u karantinu, nije doputovao sa timom u Zadar. Biće to veliki hendikep za izabranike trenera Stevčeta Aluševskog.

"On nije samo kapiten, već je i srce našeg tima. Videćemo da li ćemo to moći bez njega, ali svakako moramo da igramo bez Stoilova. Svaku sezonu moramo da počnemo od početka, teško je igrati sa velikim brojem novih igrača. Ali idemo korak po korak“, rekao je ruski as Timur Dibirov, kapiten u odsustvu povređenog pivotmena.

Osim ruskog levog krila, u klubu su ostali Hrvat Ivan Čupić, Nemac Kristijan Disinger i Gleb Kalaraš. U Skoplje se vratio reprezentativni golman Borko Ristovski, dok je pojačanje i srpski bombarder Marko Vujin. Desni bek iz Bačke Palanke prošlu sezonu je proveo u lisabonskom Sportingu, a pre toga je skoro deceniju nosio dresu nemačkog Kila. Osim Ristovskog u klub iz prestonice Severne Makedonije je stigao i francuski čuvar mreže Robin Kantergrel, kao i Hrvati, bek Ante Gedža i pivot Josip Vekić.

SEHA LIGA – POLUFINALE PLEJ-OFA (ZADAR)

Petak

18.00: (1,12) Vesprem Meškov (13,0) Brest (7,75)

20.30: (2,30) Vardar (8,00) Zagreb 1961 (1,85)

***kvote su podložne promenama