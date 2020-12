Pala je i strašna Barsa! Posle osam godina kruna se vratila na sever Nemačke, na Baltik, u vitrinima Kila. Zebre su novi šampioni Evrope, nasledili su na tronu skopski Vardar. Čudesni izabranici češkog stručnjaka Filipa Jiha nisu stigli u Keln kao favoriti. Barselona i Vesprem su bili favorizovani, ali na terenu nemački šampion je pokazao da igra atomski rukomet. Katalonci daju u poseku 35+ golova po meču, ali su bili zaključani u finalu.

Kil je u Lankses areni napravio iznenađenje, srušio mit o nepobedivosti Barselone, slavio sa 33:28 i četvrti put u osmom finalu stigao na krov Starog kontinenta. Do ovog meča nepobediva ekipa u 2020. godini, u poslednjem meču za pehar, za krunu, poklekla je posle 39 trijumfa u ovoj godini. Niko ništa nije mogao četi Ćavija Paskvala, ni bod nije izgubila do sad, nije osetila gorčinu poraza od septembra 2019. Ali, svemu dođe kraj. Pre nešto više od mesec dana Barsa je dva puta lagano pobedila Kil u grupnoj fazi Lige šampiona, ali sada, kada je bilo najvažnije, slavio je Kil.

Junak pobede bio je fenomenalni danski golman Nikals Landin Jakobsen. Godinama jedan od najboljih čuvara mreže na svetu u prvih 30 minuta imao je samo pet uspešnih intervencija, ali kao da je odbranjeni udarac Aronu Palmarsonu u poslednjoj sekundi prvog poluvremena bio nagoveštaj čarobnog nastavka utakmice, kada je zaključao mrežu. Ništa nisu mogli rukometaši Barselone. Danac je činio čuda na golu, a i odbrana je bila granitna, neprobojna.

Odlično je Kil igrao u prvih 30 minuta. Predvođeni Sanderom Sagosenom i odličnim švedskim krilom Niklasom Ekbergom, Zebre su povele 13:9 u 17. minutu. Međutim, brzo su Katalonci stigli prednost čete Filipa Jihe. Nemački šampion u tim trenucima nije imao rešenja za krilo Gomeza Abeloa, koji je postigao tri vezana pogotka, kao i za pivotmena Ludovika Fabregasa.

Filip Jiha čestita nasledniku na terenu Sanderu Sagosenu (©Reuters)

Barsa je izjednačila na 15:15, ali u poslednjih pet minuta Kil opet pravi mini seriju 4:1 i odlazi na odmor sa tri gola prednosti – 19:16. Savršeno je funkcionisao napad nemačkog šampiona u prvom poluvremenu. U prvih 30 minuta golmani nisu imali svoje veče. Niklas Landin Jakobsen imao je samo pet uspešnih intervencija za Zebre, dok se nisu proslavili ni čuvari mreže Barselone. Danac Kevin Meler je počeo meč, imao je samo jednu odbranu iz 13 pokušaja, Zamenio ga je sredinom poluvremena Perez de Vargas koji je sakupio četiri.

U nastavku se očekivao odgovor Barselone, ali ga nije bilo. Odbrana Kila uspela je da zaustavi napad Katalonaca. Patrik Vinček i kapiten Domagoj Duvnjak bili su sjajni u odbrani, Landin je začarao mrežu, a Kil je pogocima Sagosena i Vajnholda stigao opet na maksimalnih +4 – 21:17 u 37. minutu. Nisu imali rukometaši Barselone rešenje za odbranu Kila. Menjao je Ćavi Paskval. Islanđanin Aron Palmarson nije imao svoj dan, kao ni Dika Mem. Pokušali su Gomez, Luka Cindrić i Benkočea da pokrenu tim, ali razlika se nije spuštala na manje od tri gola.

Domagoj Duvnjak (©Reuters)

Sagosenu i Ekbergu se u napadu u drugom poluvremenu pridružio raspucani levoruki Stefan Vajnhold. Pivotmen Hendrik Pekeler je na crti bio nerešiva enigma za Katalonce. Zebre sa Baltika su mirno utakmicu privele kraju. Nije bilo neizvesnosti. Opet se pokazalo da nema favorita na završnom turniru Lige šampiona. I prethodne tri sezone, autsajderi, dva puta Vardar i Monpelje su dolazili do titule. Sada je Kil u povratničkoj sezoni u Ligi šampiona stigao do krune. Barselona, najtrofejniji klub u Evropi, propustila je priliku da stigne do jubilarne 10. titule.

U pobedničkom timu najefikasniji je bio Ekberg sa osam golova, dok je Sagosen postigao sedam. Vajhold je dodao pet, a Pekeler četiri. Kod Barse najbolji je bio desno krilo Gomez sa 10 golova, dok su Mem i Benkočea po četiri puta zatresli mrežu Kila. Junak meča Landin Jakobsen imao je 14 odbrana, dok je kolega sa suprotne strane Perez de Vargas Moreno imao 10 uspešnih intervencija.

Tvorac čuda iz KIla je mladi stručnjak Filip Jiha. Pre godinu i po nasledio je Islanđanina Alfreda Gislasona na kormilu Zebri i postao prvi u istoriji koji je sa istom timom i kao igrač i trener osvojio Ligu šampiona. Ovo mu je tek druga sezona samostalno na klupi (godinu dana bio pomoćni trener) i odmah je pokazao da je Kil dobio stručnjaka za narednih bar 10 godina.

Pobedniku je pripao i ček od 500.000 evra, dok je poraženi morao da se zadovolji sa duplo manjom svotom. Treće utešno mesto osvojio je Pari Sen Žermen koji je slavio protiv Vesprema sa 31:26.

F4 LIGE ŠAMPIONA (KELN)

Utorak

FINALE

Kil - Barselona 33:28 (19:16)

/Ekberg 8, Sagosen 7 - Gomez 10/

ZA TREĆE MESTO

Vesprem - PSŽ 26:31 (11:14)

/Lekai 9 - Prandi i Remili po 6/