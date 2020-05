FaZe i Niko Kovač jure prvo mesto na tabeli, važno je zaustaviti Brolina

Vreme je za jedan od najvećih derbija uvodne faze Dreamhack Spring Mastersa. U kakvoj god formi se nalazili, dueli kako Fnatica, tako i FaZe Clana uvek privlače ogromnu pažnju, a današnji duel će biti utoliko važniji, pošto se dva sastava direktno bore za plasman u gornji deo žreba aktuelnog turnira. Apsolutno sve je moguće, iako FaZe trenutno drži lidersku poziciju na tabeli. Šveđani su nam ipak pokazali da umeju da se „podignu“ onda kada se to od njih ponajmanje očekuje (17.30).

I jedni i drugi u duel ulaze posle veoma napetog dana. Fnatic je nekako uspeo da se iščupa protiv Godsenta, iako je „prosuo“ prvu mapu, dok je FaZe Clan savladao Team Spirit, koji je imao nenadane probleme tokom poslednje mape, pošto je Dmitrij „Dima“ Bandruka morao da zameni Nikolaja „mira“ Bitjukova, inače najkorisnijeg igrača do završetka druge mape zbog problema sa konekcijom. I ovaj duel otišao je u treću mapu.

Pisali smo sinoć da FaZe Clan od ovog turnira nastupa u malo izmenjenom sastavu, pošto Olof „olofmeister“ Kajbjer više nije član tima. On je pred početak takmičenja naglasio da želi da uzme pauzu, da se odmori i ponovo pronađe motivaciju. Ne zna se da li će Olof napraviti povratak u tim, odnosno da li će ga FaZe uopšte čekati, ali će na ovom turniru za to vreme njegovu ulogu preuzeti litvanski igrač, Aurimas „Bymas“ Pipiras.

Dueli ova dva tima do sada su nekako bili rezervisani za ESL Pro ligu, pošto smo imali prilike da ih vidimo i u desetoj, a i u jedanaestoj sezoni. Trenutni odnos na mapama je 3:3, a biće izuzetno interesantno videti koje mape će ekipe danas odabrati, pošto bi to umnogome moglo da utiče na konačan rezultat. FaZe će sigurno pikirati Mirage na kojem ima 90% uspešnosti u poslednja tri meseca, a neće se buniti ni ako zaigra na Dust2 ili Nuke mapi, dok će Fnatic sigurno želeti Inferno ili Train. Naravno, pitanje je da li će timovi jedni drugima to uopšte dopustiti prilikom odabira.

Veliki broj ljubitelja gejminga sigurno će na nišanu imati okršaj Ludviga „Brollana“ Brolina i Nikole „NiKa“ Kovača, koji će biti u centru pažnje i od kojih će dosta toga zavisiti. Šveđanin, koji inače još nije ni punoletan, prethodnu godinu završio je na 19. mestu na svetu, a umeo je da izvuče Fnatic iz gotovo nemogućih situacija, pa čak i u borbi „jedan na pet“. Sa druge strane, o bosanskom igraču smo vam već dovoljno ispričali. „NiKo“ je pre tri godine bio drugi na ukupnoj rang listi, dok je 2018. godine završio kao treći.

Uporedimo li njihovu trenutnu formu i rejting, reklo bi se da je Nikola Kovač u blagoj prednosti. „NiKo“ je zacrtao rejting 1,22 uz 0,79 ubistava po rundi i 88,4 poena štete, dok „Brollan“ ima 1,11 uz 0,73 ubistva i 77,3 poena štete. Često su saigrači pokušavali da ga „čuvaju“ kroz neke prethodne duele, ali to nije imalo preteranog efekta, pošto je Fnatic nastavio sa relativno neujednačenim partijama.

Preostali duel ove runde biće odigran kroz tri dana, a imaće uticaj na borbu za prvo mesto samo ukoliko danas pobedu ostvari Fnatic. U tom slučaju bi Team Spirit mogao da se domogne čelne pozicije.

DREAMHACK SPRING MASTERS – CS:GO

GRUPA C - EVROPA

Sreda

17.30: (2,03) Fnatic – FaZe Clan (1,70)

GRUPA B – SEVERNA I JUŽNA AMERIKA

Sreda

22.10: (1,70) Evil Geniuses – Gen.G Esports (2,03)