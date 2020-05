Felps se uporedio sa Džordanom: Stvarno sam se nekada ponašao odvratno tokom treninga

Kada se Majkl Felps rodio 1985. godine, sa druge strane Majkl Džordan je već kod sebe imao zlatnu medalju sa Olimpijskih igara osvojenu u Los Anđelesu godinu dana ranije. I već je odigrao jednu sezonu u Čikago Bulsima. Iako je u Felpsovoj porodici tradicija igrala ključnu ulogu u dodeljivanju imena, poznatom plivaču se dopadalo to što deli ime sa košarkaškom legendom. Može se reći da mu je on bio inspiracija na putu ka rekordu po broju osvojenih medalja na Olimpijskim igrama. Ukupno ih je osvojio 28, od čega su 23 bile zlatne.

Nakon što je i sam odgledao dokumentarnu seriju „The Last Dance“ o Džordanovoj karijeri u Čikago Bulsima, Felps je priznao da je bio podjednako drzak prema svima u timu, kao što je to bio poznati košarkaš prema saigračima.

„Ako ćemo iskreno da kažemo, mnogo je voleo da se pokazuje. Ali isti komentar bih dao i o sebi“, rekao je plivač u razgovoru za Jahu Sports.

Kada se sveukupno stavi na sto, Felps je osvojio 73 medalje na velikim svetskim takmičenjima uključujući Olimpijske igre, Svetska prvenstva i Panamerička prvenstva. Amerikanac koji trenutno radi u okviru svoje fondacije i promoviše zdrav stil života, otkriva da je na putu ka uspehu mnogo tražio od samog sebe, ali i od svih ljudi koji su bili u njegovom okruženju.

„Stvarno sam se nekada ponašao odvratno tokom treninga, jer sam želeo da pokažem da svi imaju podjednake šanse za pobedu“.

Felps na Olimpijskim igrama u Riju (©Reuters)

U poslednjoj epizodi serije „The Last Dance“ mogli smo da vidimo koliko je Džordan zahtevan prema svojim saigračima, a istovremeno prilično okrutan. Umeo je da ih udari, ošamari, a sve je to radio kako bi im podigao adrenalin i kako bi oni sami bili bolji. Zato su Bulsi od prosečnog tima tokom osamdesetih zablistali kasnije i osvojili sve što se moglo osvojiti.

Kada je krenulo da „pada“ prstenje na ruke košarkaša Čikaga, Felps je bio samo tinejdžer. Ali shvata obrasce ponašanja Džordana, jer ih je kasnije i sam usvojio.

„Svi radimo zajedno kao tim, iako se možda čini da je plivanje individualni sport. Želimo da izvučemo najviše jedni od drugih, tako da ću stalno ostale stavljati pod pritisak“, kaže Felps koji podseća na scenu kada se Džordan sukobio sa aktuelnim trenerom Voriorsa, Stivom Kerom.

A ta Džordanova taktika bila je odlično primenjiva na Felpsa, jednog od najpoznatijih sportista u istoriji.

„On je bio ono što je želeo da bude. Želeo je da se i van terena ponaša kao na njemu“.

Milorad Čavić, Majkl Felps i Endru Lorenstajn na Olimpijskim igrama u Pekingu (©Reuters)

Ono što mnogi ne znaju jeste da se Majkl Felps već duže vreme bori sa depresijom, tako da mu je vreme provedeno u samoizolaciji i karantinu predstavljalo ogroman izazov.

„Pandemija je predstavljala izazov koji nisam nikada očekivao. Bilo je mnogo nepoznanica, bio sam zaključan u kući. Pitanja su se ređala… Toliko njih. Kako će se završiti? Kako će sve izgledati kada nastavimo normalan život? Da li sam uradio sve što treba? Da li sam bezbedan? Da li su moji dobro? Sve me je to izluđivalo. Navikao sam da putujem, treniram, upoznajem ljude. A ovo je bilo ludo. Emocije su me preplavile, bio sam na ivici. Ja sam čovek koji je stalno odvezan“.

Plivač kojeg su mnogi inostrani mediji prozvali „Bogom plivanja“ zbog silnih medalja oko svog vrata, kaže da je depresija nešto što se nikada ne može u potpunosti napustiti.

„Svi ljudi koji se sa time bore znaju da to nikada ne odlazi. Imaš dobre i loše dane, ali nema linije finiša. Toliko sam imao intervjua posle Olimpijskih igara 2016. godine na istu temu, a priča je bila ista – Majkl Felps priznao da ima depresiju, započeo program oporavka, osvojio zlato i sada mu je bolje. Voleo bih da je to tačno“.

Zaključuje Felps da su mu žena Nikol i troje dece najbolji lek za sve.

„Ima tih momenata kada samo razmišljam, mislim da ne može gore. A onda dođe moj četvorogodišnji sin, zagrli me i kaže mi da me voli kada najmanje očekujete. E, to je najleša stvar na svetu“, podvlači Felps.