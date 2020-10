Žalba Luisa Hamiltona na to što će Vitali Petrov biti stjuart trke na Velikoj nagradi Portugala u nedelju, odbijena je. Međunarodna automobilska federacija nije dozvolila šampionu Formule 1 da kadrira, kada za to nema osnova.

KVOTE ZA VN PORTUGALA - VOZAČI

„U procesu izbora stjuarta Federacija ne dozvoljava diskriminaciju na osnovu stavova iznetih od strane zvaničnika van funkcije koje obavljaju, tako da izjava Petrova nije u kontradiktormnosti sa pravilima FIA“, stoji u zvaničnom saopštenju čelne kuće automobilizma.

Petrov je inače bivši vozač Formule 1, a problem sa Hamiltnom je nastao zbog nedavne izjave Rusa gde je doveo u pitanje klečanje kao podrška rasnom pitanju, smatrajući da za njegov mentalitet to nije ispravno pošto se kleči samo u crkvi i pred verenicom. A na tome insistira britanski as, čak je i predvodnik u svetu Formule 1, u suštini kao i jedini crni vozač, te je tražio izuzeće Petrova na osnovu rasne diskriminacije. No, FIA se pozvala na slobodu govora i tim završila ovu nepotrebnu epizodu.

Na prvom današnjem slobodnom treningu u Portimau nastavila se dominacija Mercedesa pošto je najbrži bio Finac Valteri Botas ispred Hamiltona, dok je treće vreme postavio Holanđanin Maks Ferštapen iz Red Bula.