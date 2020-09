Međunarodna automobilska federacija neće sporovoditi istragu povodom političke poruke koja je bila napisana u nedelju na majci Luisa Hamiltona tokom ceremonije dodele trofeja na inauguralnoj Velikoj nagadi Toskane.

"Hvala svima na podršci. Želim da se zna da sigurno neću prestati sa ovim što radim, jer ovo nije borba samo za rasnu, nego pravdu uopšte", objavio je Britanac nakon saznanja da neće biti kažnjen.

Aktuelni šampion Formule 1 je društveno aktivan i koristi svoju poziciju sportske megazvezde da istakne uverenja. Prethodnih sezona to su bile ekološke teme i veganstvo, a ove je Black Lives Matter, to jest borba protiv rasizma. No, u nedelju mu je umesto uobičajenoh, "opštih" poruka na crnoj majici pisalo "Arrest the cops who killed Breona Taylor" (Uhapsite pandure koji su ubili Brionu Tejlor). U pitanju je jedna od tragedija iz marta koja je pokrenula pravu revoluciju u SAD. Tada je navedena žena smrtno pogođena osam puta prilikom obračuna policije sa njenim cimerom. Istraga i dalje traje, a aktivisti, uključujući i Hamiltona postaju nestrpljivi da se dođe do pravednog rešenja. Problem je u tome, što je ovom porukom implicirano unapred bez zvaničnog stava suda, da su policijaci ubice, to jest da su koristili preteranu i nepotrebnu silu prilikom intervencije.

FIA je i po svojim pravilima, ali i kao potpisnica Olimpijske povelje, koja "zabranjuje svaku manifestaciju političke, religiozne ili rasne propagande", imala priliku da kazni šestostrukog šampiona, ali nije smatrala za shodno. Pre svega i sama Formula 1 se uključila od početka ove odložene sezone u rasnu agendu, a posebno Hamiltonov tim Mercedes koji je čak farbao bolide u crno u vidu podrške naporima svog asa, tako da bi to bio "pucanj u sopstvenu nogu".

Nakon devet odvoženih gran prija vodeću poziciju očekivano drži Luis Hamilton. Naredna trka u kalendaru Formule 1 je Velika nagrada Rusije 27. septembra u Sočiju.