Dva meča odigrale su selekcije Francuske i Srbije na kontinentalnom prvenstvu u Beogradu i oba puta je bilo uočljivo da je u postavi Trikolorki i jedna devojka sa prezimenom koje se završava sa „ić“. U pitanju je Nina Stojiljković, odbojkašica rođena u Parizu čija porodica vodi poreklo iz Niša. Na ovom EP je odlično predvodila reprezentaciju na poziciji dizača, a za kraj je dobila i rođendanski poklon od Maje Ognjenović. Pre četvrtfinalnog meča, koji je za našeg kapitena bio jubilarni 300. u reprezentaciji, donela joj je u svlačionicu dres sa autogramom, jer je čula dan ranije da bi je to najviše obradovalo.

„Uopšte nisam očekivala da će to da se desi, mnogo sam zahvalna jer je za mene Maja najbolji tehničar na svetu“, oduševljeno je pričala Nina Stojiljković. „Mnogo joj hvala. Imala sam nekoliko iznenađenja za rođendan, ali ovo je bilo definitivno najveće. Nisam još razmišljala gde bih mogla da ga nosim, jer mi ga je dala pre utakmice, pa sam morala da se koncentrišem na igru. Ali možda ću ga uramiti. Ili kada one budu igrale, mogu da ga obučem. Nadam se da će dogurati do kraja, uzeti zlatnu medalju, tada ću ga nositi“.

Nina je na ovom prvenstvu dva puta odmerila snage sa reprezentacijom države, čiji jezik veoma tačno govori.

„Za mene je bilo baš čudno, jer uvek navijam za Srbiju kada gledam odbojkašice. A sad sam imala priliku da igram protiv njih. Neobičan osećaj, ali ipak je to samo utakmica. Želim da moja ekipa bude što bolja i da odigramo kako treba“.

Francuska je posle dva poraza u grupi od Rusije i Srbije, nanizala pobede protiv Azerbejdžana, BiH i Belgije i plasirala se sa skorom 3-2 u osminu finala. Potom je posle maratona izbacila Hrvatsku, koja je bila favorit u borbi za četvrtfinale. Za kraj je i namučila Srbiju u jednom setu...

„Zadovoljna sam veoma. Mislim da smo mnogo napredovale, nismo očekivale da stignemo do četvrtfinala. Mislila sam da smo neki autsajderi, ali mnogo smo radile ovog leta, tako da smo baš zahvalne što smo stigle do ove faze. Mi imamo projekat za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Naš savez se trudi da imamo što više utakmica i takmičenja, da bismo mogle tada da budemo na top nivou“, podvukla je Nina Stojiljković.