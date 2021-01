Španija je krunisala odlična izdanja na Svetskom prvenstvu u Egiptu, pošto je u utakmici za treće mesto na prilično lagan i ubedljiv način savladala Trikolore - 35:29 (16:13).

Sjajnu selekciju Đordija Ribere do velikog trijumfa predvodila su sjajna braća Dujšebajev. Aleks je postigao osam, a Danijel šest golova. Francuzima su mnogo nedostajali Luka Karabatić i Timoti Engesan, što se ispostavilo verovatno i ključnim na završnici turnira.

Crvena furija je od početka do kraja utakmice bila u vođstvu, a najvišu zalihu od sedam golova prednosti imala je u drugom poluvremenu, kada je na semaforu stajalo 32:25.

Trikolori su bili van ritma, na početku drugog poluvremena je delovalo da bi možda mogli ovaj meč da učine uzbudljivim, ali se to nije dogodilo. Španci su do kraja utakmice vodili između četiri i pomenutih sedam golova razlike, pa su na više nego siguran način stigli do medalje.

Kod Francuske je najefikasniji bio Ugo Deska sa sedam postignutih golova, ali je Trikolorima bilo potrebno mnogo više raspoloženih igrača da bi mogli se suprotstave silnom protivniku. Španci su pored pobede uspeli i da obore jedan mali rekord, jer su postigli najviše u istoriji kada su u pitanju mečevi za treće mesto na svetskim prvenstvima. Prethodni rekord je držala Danska, koja je takođe protiv Francuske 2007. godine postigla 34 gola.