Prošlo je već dve godine od one čuvene bitke u Las Vegasu na UFC 229 između Habiba Nurmagomedova i Konora Mekgerora. Dagestanac je tada potvrdio dominaciju u lakoj kategoriji udavivši sa leđa irskog fajtera, da bi potom uskočio među članove njegovog tima i započeo opštu tuču. Bila je to lična osveta za serije uvreda koje su mu svi oni, na čelu sa Mekgergorom, upućivali mesecima pred okršaj. Posebno su ga bolele uvrede na verskoj osnovi, što je i sam priznao.

Međutim, u poslednje vreme UFC pokušava da ih na svaki način upari, jer je jasno da bi time zaradio milione dolara. Pošto meč nije ni na vidiku, jer borac iz Rusije ne želi ni da čuje za Konora, gazda organizacije Dena Vajt je smislio da ih ubaci u rijaliti The Ultimate Fighter gde bi njih dvojica bili treneri dve suprotstavljene ekipe. To je i osnova te emisije čije bi to bilo 29. izdanje. Iako je Mekgergor načelno pristao, druga strana ne želi ni da čuje za takvu mogućnost.

"Ultimat fajter sa njim!? Ta pažnja njemu treba, a ja ne želim da mu pružim to zadovoljstvo. Nikada mu to ne bih dao, ni za pet milijardi dolara! Čak i kada bi mi dali vlasništvo nad UFC-om, ne bih to nikada uradio. Sa njim je gotovo, završio sam sa Konorom još 6. oktobra 2018. Završio sam sa njim i sa svime oko njega", jasan je Nurmagomedov.

Vladar lake kategorije je ipak, čini se ostavio odškrinuta vrata za potencijalno pružanje revanša Mekgregoru, jer bi mu sigurno dobrodošlo da pred kraj karijere još jednom uzme dobru lovu i usput prebije omraženog protivnika. Iako negira da želi, deluje iz poslednje misli da je spreman na razgovor. Ali ne još.

"Što se tiče mojih narednih mečeva, sve je dogovoremo. Predamnom su novi izazovi, prvo Dastin Poire, pa Džastin Gejdži. Videćemo ko će biti posle, ali ne verujem da će to biti Makgergor".

Nurmagomedov je nedavno izgubio oca i trenera Abdulrahmana usled komplikacija nastalih kombinacijom virusa korona i srčanog oboljenja, te se sada bori i za spomen na njega. Sa Gejdžijem se ukršta uskoro, 24. oktobra u Abu Dabiju na UFC 254.