Poslednjih meseci kampanja rasne jednakosti se iz SAD preselila širom sveta. Milioni ljudi ugroženi rasizmom ili pak ne, bez zadrške su podržali tu, pre svega pravednu, ljudsku borbu, a među njima i mnogi sportisti. Čak i sportska takmičenja.

Čini se, međutim da poneki od njih prelaze granicu dobrog ukusa, pre svega zato što nisu u potpunosti upoznati sa problemima. Ii su pak -"ispolitizovani". Tako je Naomi Osaka, jedna od prethodnice ove borbe "crnih " sportista čak jedno vreme na maski nosila ime čoveka koji je stradao u obračunu sa policijom, da bi se ispostavilo da je u pitanju poznati kriminalac.

Kako pobednica US opena, tako i Luis Hamilton legitimno na svoj način pokušava da svetu skrene pažnju na probleme u kojima su njih dvoje, ni krivi ni dužni odrastali. Britanski pilot Formule 1 je tako nakon jučerašnje pobede na Velikoj nagradi Toskane obukao majicu na kojoj je pisalo "Arrest the cops who killed Breona Taylor" (Uhapsite pandure koji su ubili Breonu Tejlor).

"Hteo sam da skrenem pažnju javnosti na to da policija ubija ljude! Neko je ubijen na ulici, a neko u svom domu. A ubice su još na slobodi Ne možemo ćutati, moramo ljudima skrenuti pažnju! Naomi to sjajno radi, inspiriše sve, pa i mene", objasnio je svoj potez aktuelni šampion najbržeg cirkusa.

Vozač Mercedesa je pak smetnuo s uma da istraga, koja istina predugo traje, još nije gotova. A zakonom je zabranjeno nekoga unapred proglašavati krivcem, te su moguće i sankcije protiv njega. Tako tvrde izvori bliski vrhu Formule 1, pošto je očigledno svim dosta političkih poruka. Problem je i u tome što je nesrećna Breona zaradila osam metaka kada je njen cimer otvorio vatru na policiju koja je, naravno, uzvratila.

Kolika i kakva je kazna za Hamiltona i da li će uopšte biti izrečena pošto je pitanje previše "pipavo"ostaje da se vidi, ali teško da će zaustaviti Luis Hamilton. On je poznat po aktivizmu, slično Novaku Đokoviću na kojeg ne krije da se ugleda. Tako je minulih sezona promovisao veganski način života, smanjenje zagađenje, uopšte ekološke teme, da bi se nakon rasnih nemira u Americi okrenuo "crnoj stvari".