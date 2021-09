Lale čekaju Orlove u četvrtfinalu. Holanđani su se žestoko namučili protiv Portugalije, do poslednjeg trenutka su strepeli za prolaz dalje, ali su na kraju ipak opravdali ulogu favorita – 3:2 (22:25, 25:22, 26:24, 20:25, 15:13). Sada im preostaje da sačekaju pobednika susreta Srbija – Turska, koji se igra večeras od 20.30. Mnogo lakše od njih do četvrtfinala stigli su Italijani, koji su počistili sa terena Letoniju – 3:0 (25:14, 25:13, 25:16).

Holanđani su u osminu finala stigli sa prve pozicije grupe C, pa se očekivalo da nemaju mnogo problema protiv Portugalije. Međutim, izgubljen set već na početku meča pokazao im je da ih čeka težak zadatak. Vodili su veliku borbu do poslednje lopte i na kraju preživeli. Do pobede ih je vodio njihov vodeći igrač Nimir Abdel Aziz sa 37 poena. Na drugoj strani u poraženom sastavu najbolji je bio Aleksandre Fereira sa 16 poena.

Nisu Italijani morali mnogo da se oznoje u osmini finala da bi obezbedili prolaz u narednu rundu. Letonija je sve vreme bila u podređenom položaju, za tri seta je skupila 43 poena i nijednog trenutka nije uspela ni da pripreti. U sastavu Italije je najraspoloženiji bio primač servisa Danijele Lavia, koji je završio susret sa 13 osvojenih poena. Devet je upisao Pinali, a po osam su dodali Rećine, Mikjeleto i Galasi. U protivničkom timu nije bilo igrača sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Najefikasniji je bio Kristaps Šmits sa sedam poena.

Italijani su imali 40 poena iz napada, naspram 23 Letonije. Upisali su 12 uspešnih blokova, a protivnici samo dva. Zabeležili su pet as sevrisa, a rival nijedan. Dominantno je Italija ušetala u četvrtfinale, gde će se sastati sa boljim iz večerašnjeg okršaja Nemačka – Bugarska.