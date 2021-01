Reprezentacija Hrvatske će na Svetskom prvenstvu, koje se održava u Egiptu od 13. do 31. januara, u Grupi C igrati protiv Japana, Katara i Angole. Na startu grupne faze, Hrvati će odmeriti snage sa Japanom, a selektor Hrvatske, Lino Červar, dobio je veliko pojačanje. Lekari su dali zeleno svetlo Igoru Karačiću za nastup na najvećoj smotri.

Svetska rukometna federacija dopustila je svakoj reprezentaciji da u Egipat povede 20 igrača. Sa spiska Hrvatske otpali su levo krilo Lovro Mihić i desni bek Šime Ivić, a Červar se opredelio da na šampionat povede sledeće igrače: Marin Šego, Ivan Pešić, Mate Šunjić, Ivan Čupić, Zlatko Horvat, Manuel Štrlek, David Mandić, Željko Musa, Marino Marić, Ilija Brozović, Marin Šipić, Luka Cindrić, Domagoj Duvnjak, Janko Kević, Igor Karačić, Marko Mamić, Halil Jaganjac, Josip Šarac, Ivan Martinović i Luka Šebetić.

Lino Červar i njegovi izabranici fokusirani su na otvaranje prvenstva i meč sa Japanom u Aleksandriji. Nada se selektor Hrvatske da bi mogli da ponovo dobar rezultat sa nekih od prethodnih šampionata. Hrvati su 2003. godine osvojili zlatnu medalju, u tri navrata su bili srebrni, a bronza iz 2013. godine im je poslednja osvojena medalja.

“Igrači su dali sve od sebe i naravno da bi svako želeo da nastupi na Svetskom prvenstvu, ali morali smo da odaberemo 20. Moram da pohvalim igrače za njihovo odnos prema reprezentaciji, ali na toj poziciji imamo već dva krila i Lovro Mihić je razumeo da je to logična odluka. Šime Ivić je više puta bio pozvan i uvek je u krugu reprezentacije, ali već imamo dva levaka, i u ovom trenutku, kad imamo Cindrića i Karačića, koji danas nisu trenirali punom snagom, kao i Duvnjaka koji je iscrpljen, morali smo dati prednost njima. Oni su naravno doprineli našem radu. Igor Karačić ide s nama, on radi pod posebnim programom i mislim da će on na kraju, kad bude bilo potrebno dati sve od sebe“, rekao je Červar i dodao:

"Mi smo tu da rušimo barijere. Uvek mislimo ono najbolje što se može i nikad ne tražimo alibi. Iza fudbala, imamo najveću publiku, najbrojniju publiku i oni znaju da li smo se borili, njih ne možeš da prevariš. Nakon devojaka opet imamo jednu mušku, jaku reprezentaciju. Imamo godinu rukometa iza nas. Znam da u Egiptu neće biti puno naših ljudi, još ako budemo opravdali svojim ponašanjem i igrom, onda ne sumnjam da ćemo biti hit".

Kapiten Hrvatske, Domagoj Duvnjak, najavljuje veliku borbu u Egiptu i smatra da su tim za velika dela.

"Mislim da je najbitnije da mi idemo iz utakmice u utakmicu, ponavljamo se svake godine. Tako da opet kažem, utakmica po utakmica. Prvi protivnik je Japan, pogledali smo već par videa, igraju nezgodnu 3-3 obranu. Mi jesmo favoriti, ali moramo to pokazati na terenu. Moramo doći na teren i 60 minuta bacati se na glavu. Definitivno nije lako igrati pred praznim tribinama, jer svaki sportista je navikao da nas nose navijači. Smatram da imamo dobru ekipu i da smo spremni za velike stvari, a dokle ćemo dogurati, videćemo", rekao je Duvnjak.