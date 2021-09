I drugi američki reprezentativac stigao u Partizan, Udovičić tvrdi: Ratnička linija po ocu

Radnički će braniti domaću i regionalnu vaterpolo krunu, Novi Beograd će sa moćnim sastavom moći da zapreti i celoj Evropi, Crvena zvezda ima respektabilan sastav pošto je uspela da zadrži Gavrila Subotića i Veljka Tankosića, a da pride dovede i Nikolu Rađena i Filipa Gardaševića, ali i Partizan će imati s kim da se upusti u šampionsku trku.

Crno-beli su najveći posao napravili prvenstveno time što su uspeli da vrate Stefana Mitrovića i Milana Aleksića, potpisali su i pripadnici mlađe garde Nemanja Vico, Petar Velkić, Dimitrije Rističević, pa Amerikanac Aleks Bouven, a sada još jedan član selekcije SAD.

Sportski žurnal donosi vest da će poslednje pojačanje Partizana biti Marko Vavić. Otac Jovan poreklom je iz Herceg Novog, ali se još 1984. preselio u Kaliforniju i kao vaterpolo trener je radio „preko bare“, pa je Marko tako zaigrao za Ameriku s kojom je dva puta učestvovao na svetskom prvenstvima (Budimpešta, Guangdžou), a bio je i član reprezentacije na nedavnim Olimpijskim igrama u Tokiju.

Vaterpolo su mu igrali i stariji brat Nikola i sestra Monika. Nikola je postigao 254 gola za Trojanse i osvojio četiri titule prvaka. Monika je držala rekord po golovima i takođe bila šampion u koledž vaterpolu. Otac Jovan je poznat kao čvrst trener, nikoga ne štedi, pa ni potomke.

“Ja sam bio ’treća runda’, pa je do tada malo popustio. Sigurno je bilo teže bratu i sestri, dok je došao do mene već je znao šta treba da radi“, šalio se Marko u jednom predolimpijskom intervjuu pre no što je nastavio u ozbiljnijem tonu.

“Bio je zaista, zaista tvrd prema meni, ali me je definitivno napravio boljim igračem. Razumeo je razliku između uloge oca i uloge trenera“.

Marko Vavić je u prve dve sezone postigao 108 golova, ali je sa svojih 198 centimetara poznatiji po odbrani. Isprva je igrao po levoj strani, u reprezentaciji je prešao na desnu i mnogo radio na šutu.

Selektor Dejan Udovičić, bivši trener Partizana, uveren je da Marko ima šta da ponudi.

“Jovan je ratnik i učiniće sve da pobedi. Marko igra po toj ratničkoj liniji, nikad ne odustaje“.

Opasan će vaterpolo da se igra naredne sezone u Srbiji.

