I oslabljeni North je bolji od G2: Nemanja Isaković i Nemanja Kovač prosuli pobedu

Verovatno su se u timu G2 Esports nakon odabira mapa ponadali da neće doći do treće, jer ih je tamo čekao čuveni Dust2 na kojem se, blago rečeno, užasno snalaze. Ali čim je North uzeo prvu mapu, bilo je jasno da će G2 na putu do pobede morati da odigra treću mapu. Do nje je stigao, ali nije uspeo da je prebrodi, pa su Danci odneli trijumf na početku Dreamhack Mastersa – 1:2 (10:16, 16:8, 14:16).

Da statistika zaista ume da slaže, govore današnje brojke. Tri igrača G2 Esportsa imala su rejting veći od jedan, pri čemu je Nemanja „huNter-“ Kovač zabeležio 1,28 uz odnos +13, dok je Odrik „JaCkz“ Jug zaustavljen na rejtingu od 1,23 uz odnos +11. Na drugoj strani, samo je Filip „aizy“ Ajstrup zavšio sa pozitivnim odnosom (+6), a upisao je rejting 1,16. Ispostaviće se, dovoljno za pobedu.

Nedostajao je danas ekipi G2 Esportsa Nemanja „nexa“ Isaković, koji je imao baš loš dan sa rejtingom od 0,91. Ali, North je donekle danas pokazao da ume da igra sa ovim rivalom, pošto je nedavno, pre samo devet dana slavio i na ESL One Rio turniru. Uz to, oni danas nisu bili kompletni pošto je igrača sa nadimkom "Kjaerbye" menjao Kristofer "Kristou" Amand, koji je ujedno imao najgori rejting u ekipi Northa (0,80)

Ono što je dobro po G2 Esports jeste činjenica da se samo poslednjeplasirani tim iz grupe oprašta od daljeg nadmetanja. To znači da će im za prolazak dalje biti dovoljna pobeda protiv ekipe Heroic u narednom kolu. Uz to, imaće okršaj sa Astralisom u reprizi finala ESL One Rio turnira, ali je teško očekivati da će baš tu uspeti da izvade sve fleke. Danci su danas slavili protiv tima Heroic u dve mape.

DREAMHACK MASTERS - 1. KOLO

EVROPA - Grupa A

Ponedeljak

Astralis - Heoric 2:0 (19:16, 16:14)

G2 Esports - North 1:2 (10:16, 16:8, 14:16)