Kroz nekoliko dana će se na bazenu „11. april“ igrati završnica Lige šampiona, a Novi Beograd i radnički iz Kragujevca su napravili fantastičnu uvertiru za najjače klupsko takmičenje na ovom bazenu. Nije kvalitet vaterpola u rangu fajnal-ejta, ali su najjači u Srbiji ponudili sjajnu finale Superlige. Drama u Kragujevcu, drama i u Beogradu. Radnički je poveo u seriji, Novi Beograd ju je vratio u Kragujevac. Ne može bez majstorice – 14:11.

Majstorski golovi, neverovatan tempo i pravi rat u bazenu. Prštalo je neprestano. U potpunosti je finale opravdalo očekivanja, zaslušeno su se u njemu našla da tima koja su najviše pokazala ove sezone. Regionalni šampion je i u polufinalu igrao majstoricu, sada će ponovo na svom bazenu biti kovač svoje sreće.

IZBOR UREDNIKA

Smenjivali su se timovi u vođstvu, igralo se na krv i nož, a kako i ne bi kada se ni Radnički, ni Novi Beograd do sada nisu okitili šampinskim zvanjem. Gladni su trofeja. Videlo se to u bazenu. I ponovo su u centru pažnje bili najiskusniji. Draško Gogov, najbolji strelac Superlige, nosio je Novi Beograd do trijumfa, a u pogledu važnosti za kreiranje pobede i uvoženje utakmice u majstoricu nisu zaostajali ni Miloš Ćuk i Marko Avramović.

Rešetali su povratnici u srpski vaterpolo sa distance. Prinudio je Radnički domaćina da uzima šuteve sa krila i bekovskih pozicija, odsekli su Kragujevčani centre Novog Beograda. Domaćin je sredinom trećeg kvartala propustio priliku da stekne osetniju prednost, izabranici Uroša Stevanovića vratili su se u život i na ulasku u četvrtinu odluke zaostajali samo jedan gol. A, onda je na scenu stupio golman Rističević.

Spustio je roletnu DimitrijeRističević, začarao je gol i osujetio sve pokušaje Kragujevčana. Nisu vaterpolisti radničkog uspeli da savladaju čuvara mreže, ostala je mirna. Sastav Vlade Vujasinovića kaznio je sve propuste gostiju u završnici, nije dopustio da jedan napad ili odbrana odlučuju o pobedniku i izborio je majstoricu, koja se igra 2. juna u Kragujevcu.