San o zlatnoj medalji pred domaćom publikom odbojkašicama Srbije ugasile su Italijanke. Posle mnogo dobijenih velikih mečeva u završnicama takmičenja protiv Paole Egonu i drugarica, ovog puta pred beogradskom publikom Terzine devojke su morale da pruže ruku i čestitaju boljem. Srpkinje nisu uspele da repriziraju finale SP, ovog puta pobeda je pripala Italiji – 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:11). Naše devojke moraju da se zadovolje srebrom, posle dve vezane zlatne medalje na EP.

Odigrale su veoma dobro prvi set, ali su onda dale priliku protivnicama da se razigraju, posebno Paoli Egonu, koja ovakvu šansu nije mogla da propusti. Vodila je sigurnim koracima Italiju ka trećem zlatu u istoriji, posle osvajanja 2007. i 2009. godine. Nažalost, Srpkinje su morale da siđu sa evropskog trona, iako je večerašnji početak pred više od 20 hiljada ljudi u "Štark areni" govorio da će biti drugačije...

A sada devojke odigrajte za svoju dušu. Naizgled jednostavnu, ali jaku poruku poslao je selektor Zoran Terzić njegovim izabranicama posle pobede u polufinalu. Videle su snimak na jutarnjem treningu, a onda odlučile da ga poslušaju. Kako i ne bi, pred punom halom, u sred Beograda, posle godinu i po dana igranja u sumorno praznim dvoranma zbog kovida, u borbi za treće uzastopno evropsko zlato. Caklile su se oči, borile su se sa emocijama, nisu mogle da se ne naježe prilikom istrčavanja na parket i pogleda ka tribinama... Već od prvog poteza videlo se da uživaju, da nema više toliko spomenutog „mučenja“ iz rane faze takmičenja. U najvažnijem trenutku na šampionatu priliku da prvi put zaigra u postavi dobila je Katarina Lazović. Prihvatila je sa osmehom taj zadatak, puna pozitivnog naboja. Baš ta energija se osetila u celoj ekipi. Nije u prvom setu sve samo bilo na Tijaninim plećima, skinule su joj saigračice veliki teret sa leđa. Igrale su zajedno i bile su pravi tim.

Sjajno su se dopunjavale na mreži Mina Popović i Milena Rašić, Tijana je standardno bila dobra u napadu, prolazila je i Bojana Milenković. Maja Ognjenović je dirigovala igrom kako to samo ona zna. Sve je išlo po Terzićevom planu do vođstva Srbije – 15:12. Počeo je da popusta tada Italijanke strah, bile su sve rasterećenije. Posebno se dobro pokazala na servis liniji Mirjam Sila, poljuljala je naš prijem i naterala Terzića da traži predah. Međutim, i posle taj-auta odservirala je dobro i donela vođstvo Italiji – 16:15. Bodrio je srpski stručnjak pored aut-linije igračice, davao im savete, hrabrio ih u veoma bitnim trenucima. Nisu posustajale ni kad servis nije ulazio, ni posle dobrog bloka Italije, ni posle bombi Paole Egonu. Znale su da će dočekati njihovu grešku i da će biti prave u završnici. Igrala se dobra odbrana, Milenkovićeva je dala bitne poene iz druge linije, Milena zakucala loptu iz „penala“, a Tijanina levica je standardno bila sigurna kada je to bilo najpotrebnije za konačnih - 26:24.

Vrisak sa tribina nije prestravio protivnice. Znale su Italijanke da moraju da prikažu maksimum da bi imale neke šanse da učine meč neizvesnim. Počele su više da greše naše devojke, napad više nije bio toliko ubojit. I u napadu i na servisu odlazile su neke lopte van terena i tako davale šansu Italijankama da budu ili veoma blizu ili da čak drže vođstvo. Egonu je upisala nekoliko neodbranjivih smečeva, ali je u završnici posle njene greške Srbija povela 22:20. Ipak, nedostajalo je koncentracije u redovima domaćih igračica, a izabranice selektora Macantija su svaki poklon oberučke prihvatale. Mina Popović je pogrešila, Tijana Bošković takođe i rezultat se brzo okrenuo. Danezi je donela Italiji izjednačenje – 25:22.

Kada su ljudi su iz stručnog štaba pogledali statistiku u pauzi posle drugog seta – jasno su mogli da vide razliku. Srbija je u prvom samo tri poena dala protivniku, a u drugom čak devet. Znale su Srpkinje da moraju da smanje broj grešaka, da bi se vratile u pravi ritam. Dobro su otvorile treći period, posebno ih je trgla Milena Rašić, zahvaljujući kojoj je zasijalo vođstvo – 5:1. Prednost je potom iznosila 8:3, pa 9:5. Ali, onda su stvari na terenu preokrenule u korist Italijanki. Došle su do izjednačenja – 12:12, a potom preuzele potpuno kontrolu dešavanja. Napad im je bio sve opasniji, servisi izuzetno nezgodni. Poremetile su naš prijem, a samim tim i sigurnost, pa je njihova prednost samo rasla. Pjetrini, Egonu, Sila, Kirikela – sa svih strana je pretila opasnost. Naš tim je bio nekako uspavan, čak ni Tijana nije bila na prepoznatljivom nivou. Takvo stanje Italija je iskoristila i došla do prednosti u setovima – 25:19.

Nije dobro krenulo za domaće ni u četvrtom periodu. Italijanke si igrale kao u transu, publika je utihnula, naše devojke su se snuždile potpuno. Zaustavljena je bila Boškovićeva, pa je posao Srbije bio potpuno otežan. Gošče su povele – 9:3, delovale su u tom trenutku toliko sigurne, kao da je bilo kakav preokret nemoguć. Napadala je Pjetrini, udarala još jače Egonu. Letele su u odbrani, dodavale idealan prijem, čitale sve napade Srbije i postavljale blok gde treba. Na tajm-aut je Terzić bodrio igračice, govorio im da ostanu tim i kada gube, da su one najbolje na svetu. Povela je Italija posle napada Egonu – 16:7 i već tada je bilo jasno da će teško stvari da se promene. Tako je i bilo, Italija je lagano prošetala do pobede.

SRBIJA – ITALIJA 1:3 (26:24, 22:25, 19:25, 11:25)

„Štark arena“

Sudije: Burkievič Pavel, Izbar Nurper. Gledalaca: 20.565.

SRBIJA: Buša, Lazović 2, Carić, M. Popović 13, Mirković, Ognjenović 3, Veljković, Bjelica, Rašić 12, S. Popović (libero), Bošković 20, Milenković 4, Blagojević (libero), Kocić.

ITALIJA: Đenari, Bonifacio, Malinov 2, De Đenaro, Oro, Kirikela 5, Danezi 8, Pjetrini 13, Nvakalor, Sila 20, Egonu 29, Parokiale, Macaro, D’Odoriko.