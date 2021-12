Jelena Lazić srušila Ub: Brzo smo se dozvale pameti, moramo naoštrene i na revanš

Sjajno su otvorile prvu utakmicu polufinala Kupa Srbije odbojkašice Uba. Međutim, stigao im je žestok odgovor Crvene zvezde. Izabranice Aleksandra Vladisavljeva su još jednom pokazale zašto su pravi hit ove sezone. Uz to što drže prvu poziciju u domaćem prvenstvu sa svih devet pobeda, uspele su da naprave i veliki korak ka finalu Kupa Srbije. Pobedile su 3:1 i na Ub putuju sa lepim vođstvom.

"Videli ste da prvi set nije išao kako treba. Imali smo rivala koji je igrao izvanredno. Kad smo ušli u naš ritam, od drugog do četvrtog seta, onda je to bila sasvim druga priča", izjavio je trener Crvene zvezde Aleksandar Vladisavljev. "Ja moram da kažem da ovo nije gotovo, da mi moramo vrlo studiozno, ozbiljno i motivisano da uđemo u revanš meč jer svi se sećamo da smo mi uspeli ekipu Jedinstva da dobijemo na domaćem terenu 3:0. Da se to nama ne bi desilo bolje da se učimo na greškama drugih, nego na svojim greškama".

U pobedničkom timu se najviše istakla primač servisa Jelena Lazić, koja je za četiri seta zabeležila 27 poena.

"Mislim da je ovo bila jedna veoma teška utakmica za nas. Ušli smo, možda, nešto opuštenije, dok je ekipa Uba počela meč agresivno. Brzo smo se dozvale pameti i u naredna tri seta pokazale naš kvalitet i našu najbolju igru", naglasila je Jelena Lazić.

Revanš susret je na programu 14. decembra na Ubu.

"Mislim da je 3:1 iz prvog meča velika prednost, ali lako se istopi. Naravno da ćemo morati da odemo sa željom za pobedom, naoštreni, maksimalno agresivni i da probamo i tu utakmicu tamo da završimo u našu korist", zaključila je Lazićeva.

Drugi polufinalni par čine Železničar i TENT. Prva utakmica je maksimalnim rezultatom pripala ekipi iz Lajkovca, koju sa klupe vodi Branko Kovačević.