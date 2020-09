Počela je nova, 101. NFL sezona. Kako to obično biva, branilac titule ima čast da otvori šampionat. Čifsi su na Erouhedu rutinski pobedili Hjuston Teksanse sa 34:20 i najavili da će opet biti glavni kandidat za najvredniji trofej u SAD, pehar Vinsa Lombardija.

Nisu Patrik Mahoms i drugovi imali težak posao na otvaranju šampionata u reprizi prošlosezonskog polufinala plej-ofa AFC-a. Ekipa iz Teksasa dobro je počela, postigla tačdaun preko pojačanja iz Arizone, Dejvida Džonsona, ali u drugoj četvrtini proradio je eksplozivan napad Čifsa i sve je došlo na svoje. Drugih 15 minuta četa Endija Rida je dobila sa 17:0.

Na startu treće četvrtine mladi ruki Klajd Edvards Ilar je istrčao svoj prvi tačdaun u NFL karijeri. On je izabran ove godine kao poslednji 32. pik u prvoj rundi. Imao je istrčanih 135 jardi i pokazao da će biti dostojna zamena ze Dejmijana Viljamsa, koji je odlučio da propusti sezonu zbog straha od virusa korona.

Sve je bilo rešeno na početku poslednje četvrtine, kada je kvoterbek Hjustona Dešon Votson bacio presečenu loptu. Sjajan je bio sejfti Tajron Metju, koji ga je zakačio po ruci. Istrčali su domaći do crvene zone rivala, a onda je Mahoms bacio tačdun pas ka brzonogom risiveru Tajriku Hilu i to je bilo ubedjivih 31:7. Do kraja susreta domaćini su samo otaljali posao, a gosti ublažili poraz.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Patrik Mahoms je bio odličan. Imao je tri tačdaun pasa i 211 jardi. Zadržao je oreol nepobedivosti u septembru. Ovo mu je bila osma pobeda kao startera u devetom mesecu godine. Votson je stigao do 254 jardi, sa tačdaunom, ali i presečenom loptom koja je i prelomila utakmicu.

Meču na Erouhedu posmatralo je nekoliko hiljada gledalaca. Većina utakmica nove sezone igraće se bez publike ili sa samo par hiljada gledalaca zbog pandemije virusa korona.

Ostale utakmice igraju se u nedelju, ponedeljak i utorak, a derbi se igra za vikend u Nju Orleansu gde Sejntsi dočekuju Tampa Bej. Biće to duel dvojice legendarnih kvoterbekova, Drua Brisa i Toma Brejdija, koji će imati debi u dresu Bakanirsa.

NFL - PRVA NEDELJA

Petak

Kanzas - Hjuston 34:20 (0:7, 17:0, 7:0, 10:13)

Nedelja

19.00: (2,40) Atlanta (13,0) Sijetl (1,70)

19.00: (1,25) Baltimor (15,0) Klivlend (4,60)

19.00: (1,40) Bafalo (14,0) Njujork Džets (3,35)

19.00: (2,55) Karolina (14,0) Las Vegas (1,60)

19.00: (1,70) Detroit (13,0) Čikago (2,40)

19.00: (4,60) Džeksonvil (15,0) Indijanapolis (1,25)

19.00: (1,70) Minesota (13,0) Grin Bej (2,40)

19.00: (1,40) Nju Ingland (14,0) Majami (3,35)

19.00: (3,10) Vašington (14,0) Filadelfija (1,45)

22.05: (2,55) Sinsinati (14,0) Los Anđeles Čardžers (1,60)

22.25: (1,60) Nju Orleans (14,0) Tampa Bej (2,55)

22.25: (1,40) San Francisko (14,0) Arizona (3,35)

Ponedeljak

02.20: (2,40) Los Anđeles Rems (13,0) Dalas (1,70)

Utorak

01.15: (3,10) Njujork Džajants (14,0) Pitsburg (1,45)

04.10: (2,40) Denver (13,0) Tenesi (1,70)

***kvote su podložne promenama

TABELE IZ PROŠLE SEZONE

AMERIČKA FUDBALSKA KONFERENCIJA (AFC)

NACIONALNA FUDBALSKA KONFERENCIJA (NFC)