Kapiten Vojvodine o startu Lige šampiona: Sa Boškanom možemo sve, navikao sam da osvajam titule

Godinama već uživa u dresu novosadske Vojvodine. Nosi kapitensku traku, raduje se velikim i malim pobedama, podiže pehare kao od šale. Iako je većina igrača iz prošlogodišnjeg sastava napustila klub, on je odlučio da produži ugovor. Danas će Stevan Simić sa saigračima krenuti na još jedno evropsko putovanje.

Novosađani su zauzeli jedno od 20 mesta u grupnoj fazi Lige šampiona, a prva stanica za njih je Berlin. Sudije će znak za početak dati večeras u nemačkom gradu od 19 časova i 30 minuta.

„Utakmice u najjačem evropskom klupskom takmičenju su veliki izazov za nas. Dobili smo tešku grupu, iako moram da priznam da je moglo i teže“, kaže za Mozzart sport kapiten Vojvodine Stevan Simić. „Nama je cilj da prođemo u drugu fazu. Znamo koliko će biti teško da se to izvede u grupi u kojoj su Berlin i Zenit, ali lopta je čudo. Svašta može da se desi. Ja stvarno verujem da možemo u četvrtfinale... U svakom slučaju daćemo sve od sebe, pa šta bude. Videćemo za koliko je dovoljno. Mislim da možemo da se nosimo sa evropskim ekipama, kvalitet imamo. Još kad budemo igrali kod kuće, pa se tribine napune skroz, verujem da ćemo prikazati vrhunske predstave“.

Upravo su evropski izazovi bili štiklirani na listi Simića koju je pisao dok je vagao o produžetku saradnje.

„Odlučio sam da ostanem u Vojvodini, jer klub iz godine u godinu napreduje, ciljevi su visoki. Igra se Liga šampiona. Kod kuće sam, sa porodicom, u svom gradu – pa gde ćeš lepše. Ekipa se mnogo promenila. Za devet godina, koliko sam ovde, mislim da prvi put neka okosnica iz prethodne sezone nije ostala. Ali, svakako se dobro radi, Boškan drži sve pod kontrolom“.

Mozzart sport/Rastko Šurdić

O treneru koji je sredinom prethodne sezone preuzeo klupu i nekadašnjem olimpijskom pobedniku ima samo reči hvale.

„Veliki je stručnjak, razume se u odbojku. Smiren je, ali je pokazao da može da utiče na mene. Čak i na mene, koji sam tu devet godina – pomno ga slušam, verujem u to što radi. Tera nas da sve vreme glavom budemo u treningu, da ne lutamo – to je veoma bitno. Pogotovo za mlade igrače. Mislim da sa njim možemo da uradimo sve što smo zacrtali“.

Nije baš Vojvodina u domaćem prvenstvu krenula kako je želela... Trenutno ima skor 6-3 na trećoj poziciji.

„Mislim da će ove sezone biti neizvesno do samog kraja – to mi se sviđa. Biće interesantnije nego prethodnih godina. I drugi klubovi u Srbiji napreduju, sve je veći kvalitet lige, igrači se vraćaju iz inostranstva... Mnogima prija da igraju ovde jer su i uslovi sada dobri. Ima više ekipa koje će se boriti za vrh. Zvezda je prijatno iznenađenje, pokazali su da imaju kvalitet, da su uporni, željni pobeda. Tu su i Radnički, Ribnica, Partizan... Mi ćemo pokušati šesti put za redom da budemo šampioni. Ja sam već navikao da osvajamo titule. Biće sada teško, jer je ekipa nova, ali to nam je cilj. Ništa u sportu ne dolazi lagano, ali verujem da imamo kvalitet da dođemo do novog šampionskog naslova“.

Kada dođu odlučujuće borbe, Simić veruje da će njihova velika snaga biti domaći teren.

„Pred publikom u Spensu stvarno igramo kvalitetnu odbojku. Tu treniramo svaki dan, najbolje se osećamo. Sve ekipe kada dođu u Novi Sad, znaju da će nas teško dobiti na našem terenu“.

Mozzart sport/Rastko Šurdić

Dobre pripeme za tekuću sezonu Stevan je odradio sa reprezentacijom Srbije. Bio je član ekipe koja je igrala Ligu nacija...

„Bilo je baš lepo tokom celog leta, posebno u Riminiju. Tamo smo mesec dana igrali, a dodatan užitak je bilo to što nam je hotel na moru. Moja soba je gledala ka plaži. Tako da svako jutro kad se probudimo mogli smo da uživamo gledajući ka vodi, pijemo kafu, uživamo. Imali smo treninge, utakmice, posle toga se sunčali... Mislim da nikad više nisam pocrneo u životu“, uz osmeh prepričava Simić.

Naravno, posebno je srećan zbog odbojkaškog napretka.

„Dobio sam priliku da igram, mislim da sam se dobro pokazao, tako da sam zadovoljan. Posle smo imali pauzu, pa se ponovo okupili na pripremama za EP. I ti treninzi su mi mnogo značili, veći je kvalitet nego u klubu. Ipak su tu vrhunski igrači i onda imaš želju da budeš bolji od njih. Na mojoj poziciji su Podraščanin i Lisinac – tandem svetske klase. Igraju u istom klubu, nije to nimalo slučajno... Posle nisam otišao na EP, mnogo mi je krivo zbog toga, ali pratio sam preko TV. Četvrto mesto je najgore moguće, baš mi je žao... Ali, ova ekipa može još da igra, tako da ima vremena da se osvoji svašta“, zaključio je Stevan Simić.

LIGA ŠAMPIONA ZA ODBOJKAŠE – Prvo kolo

Grupa A

Jastržebski – Hebar 3:0

Sreda

20.00: (1.30) Fridrihshafen – Knak Ruselar (3.30)

Grupa B

Sreda

17.00: (1.07) Dinamo Moskva – Projekt Varšava (6.80)

17.00: (1.10) Ziratbank Ankara - Grinjard Mazeik (5.80)

Grupa C

Sreda

19.30: (1.01) Zaksa – Merkur Maribor (10.9)

20.00: (1.15) Lube Ćivitanova – Lokomotiva Novosibirsk (4.70)

Grupa D

Sreda

17.30: (1.02) Zenit – Benfika (9.90)

19.30: (1.03) Berlin – Vojvodina (9.00)

Grupa E

Fenerbahče – Kan Dragons 3:0

Četvrtak

20.30: (1.35) Peruđa - Trentino (2.90)