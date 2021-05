Rukometna Evropa dobiće novog šampiona 13. juna. Aktuelni pobednik Lige šampiona Kil večeras je abdicirao, odnosno, Pari Sen Žermen ga je srušio sa vrha.

Pariški Sveci odigrali su besprekorno revanš četvrtfinala, nadoknadili su dva gola minusa iz Nemačke (31:29) i postali prvi učesnik Fajnal for turnira, koji će se ove godine održati u Kelnu – 34:28.

Iako je PSŽ vodio maltene tokom cele utakmice, rezultatska neizvesnost oko toga ko će proći dalje vladala je sve do poslednjih 15 minuta meča. Do tada se prednost Francuza sve vreme kretala do dva razlike, nikako preko toga.

Tek u 45. minutu preko Remilija PSŽ je prvi put došao do tri pogotka prednosti (26:23) i to je bila prelomna tačka meča, pošto je nakon toga domaćin samo povećavao razliku, koja je u 50. minutu bila pet golova (30:25), a u 53. minutu šest pogodaka (32:26).

Kil nije imao nikakvu šansu da u samoj završnici uhvati PSŽ i morao je da šampionsku krunu položi na talon.

Najefikasniji u pariškom timu bili su Prandi sa devet i Remili sa sedam golova, dok je kod Kila bolji od ostalih bio Sagosan sa sedam pogodaka.

LIGA ŠAMPIONA – ČETVRTFINALE (REVANŠI)

Sreda

PSŽ – Kil 34:28 (16:15), prvi meč 29:31

Flenzburg – Olborg U TOKU

Četvrtak

18.45: (1,20) Vesprem (11,0) Nant (5,60) /prvi meč: 28:32/

20.45: (1,05) Barselona (18,0) Meškov Brest (13,0) /prvi meč: 33:29/

