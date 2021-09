Ne otpisujte šampione Evrope. Odbojkaši Srbije bili su na ivici ambisa, gubli su sa 1:2 u setovima od Turske, ali izabranici selektora Slobodana Kovača uspeli su da preokrenu rezultat i plasiraju se u četvrtifnale šampionata Starog kontinenta.





U utorak (17.30) rival Orlovima u borbi za polufinale je Holandija koja je takođe posle pet setova slomila otpor Portugalije.

"Znali smo da će biti teško, ali mislim da nismo iskoristili priliku. Odlično smo igrali u drugom setu, imali pet poena prednosti i onda kao da je neko ugasio svetlo. Imali smo mnogo straha, iako smo imali reakciju. Imali smo velikih problema s prijemom servisa, a mislim da ova postava to ne bi trebalo da ima. To nisi ni bili jaki servisi, mnogo su varirali i tako nam napravili veliki problem. Normalno je da se ne sluša puno kada je situacija teška, ali najvažnije je da smo došli do pobede. Kada se igra na ispadanje nije bitno da li se pobeđuje 3:0 ili 3:2. Nadam se da će nam ovo biti jedna velika opomena. Ne smemo da očekujemo da će protivnik sam sebe da pobedi“, izjavio je Slobodan Kovač.

Naš selektor kaže da je ovo alarm i da očekuje bolje igre u nastavku šampionata.

"Turska ima mlade i interesantne igrače. Mi smo njihovog glavnog igrača zaustavili, ali neke taktičke zamisli nismo pratili, pa smo poen po poen gubili. Nismo završili neke idealne lopte i mogli smo da budemo mnogo više kažnjeni. Ko zna zašto je to dobro. Ovo je jedan alarm da moramo da budemo mnogo agresivniji u nastavku“, rekao je Kovač.

Ponedeljak, 16.00: (1,05) Slovenija - Hrvatska (7,70)

Podsetimo, Srbija brani krunu od pre dve godine iz Pariza kada je pobeđena Slovenija posle četiri seta.