Kovač ljut zbog termina: To je propust organizatora, ne znam da li je namerno

Utakmice na Evropskom prvenstvu za odbojkaše se do sada nisu igrale od 21 čas, ali će jedna biti odigrana u tom terminu u subotu. U pitanju je polufinalni susret naše selekcije sa Italijom. Poljska i Slovenija će se sastati od 17.30, tako da će pobednik tog prvog okršaja imati veću pauzu pred najvažnije borbe koje su u programu u nedelju.

„Ne znam da li ne znaju da organizuju ili to rade namerno. Promenili su satnicu i stavili su da mi igramo od devet sati. Ovo je jedina utakmica do sada koja se igra u tom terminu. Da je u osam mogli bismo da prihvatimo... Ali, šta je tu je. Došli smo do polufinala, dobar je rezultat, možemo bolje, hoćemo bolje i više“, naglašava selektor Slobodan Kovač. „To su neke stvari koje treba da nas motivišu još više da pružimo maksimum i ostvarimo dobar rezultat“.

Nije samo termin te utakmice nešto što ne prija Kovaču kad je ovaj šampionat u pitanju.

„Sama organizacija nije najbolja, mada Poljaci znaju to dobro da rade. Ovog puta nije bilo najbolje, jer su mnogo velike pauze bile između promena gradova i samih utakmica. Ovde smo tri dana bez meča, pa onda igramo dve utakmice najvažnije u dva dana. Mislim da je to propust organizatora“.

Po trenutnom rasporedu finale je u nedelju od 20.30 u Katovicama, a meč za bronzanu medalju od 17.30.

„Zgusnut je ovaj raspored. Ako imamo utakmicu do ponoći, a treba da spremamo sledećeg protivnika i da održimo sastanak sa igračima... To ne može da se radi ranije, unapred, jer kako da pričam o nekoj sledećoj ekipi ako još nismo napravili korak ka tom protivniku, to jest nismo preskočili prethodnu prepreku“.

Kako god bilo, Srbija mora da se fokusira na sledećeg rivala. To je Italija, koja je prikazala veoma dobro igru tokom kompletnog šampionata.

„Ovu generaciju upoređuju sa onom ekipom njihovog fenomena, traže način da se vrate na pobedničke staze. Ali, nije ni važno ko je sa druge strane terena. Italijani imaju motiv, ali i mi imamo motiv. Zašto da ne budemo sa Rusijom i Italijom jedina ekipa u Evropi koja je uspela dva puta za redom da bude šampion. Razmišljamo o sebi, ali normalno studiramo protivnika, probamo da im nađemo mane. Imaju mnogo vrlina, ali imaju i mana. Mislim da ćemo biti spremni, da ćemo dobro pročitati Italiju i ostvariti dobar rezultat“, podvukao je selektor Slobodan Kovač.