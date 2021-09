Sasvim logično selektor Srbije Slobodan Kovač nije bio zadovoljan posle utakmice sa Grčkom. Orlovi jesu upisali četvrtu pobedu na Evropskom prvenstvu, ali su do nje došli tek posle taj-brejka. Selekcija koja je do ovog okršaja imala osvojen samo jedan bod, žestoko je namučila evropske šampione.

„Uvek je problem igrati utakmice koje si već unapred dobio ili koje ništa ne znače. Mnogo je teško igrati, protivnik ima motiv, a mi imamo mnogo iskusnih igrala kojima ovakvi mečevi teško padaju“, pojasnio je selektor Slobodan Kovač, pa dodao: „Umesto da daju podršku mlađima koji su ušli, dolazimo do toga da sav teret pada na mlađe igrače, koji imaju svoj kvalitet, ali ne mogu još da budu nosioci već moraju da budu deo ekipe. Ništa mi se nije dopalo, sem te reakcije u petom setu“.

Orlovi su obezbedili drugo mesto u grupi pred osminu finala. Imaju skor 4-1 i 12 osvojenih bodova. Trenutno zauzimaju prvu poziciju, zato što Poljaci tek u sredu igraju poslednju utakmicu na kojoj će imati veliku priliku trijumfom protiv Ukrajine da ih preskoče. Pozicija na kraju grupne faze bi bila ista i da je pobeda bila maksimalna, ali ono što predstavlja problem je izdanje koje su Srbi prikazali. Bilo je uspona i padova, izašle su neke mane na videlo... Meč su počeli furiozno, poveli 17:8, a onda dozvolili rivalu da priđe na 21:20.

„U prvom setu treba da probam neke taktičke varijante i pravim duplu izmenu sedam razlike protiv Grčke... Pa ako sad ne mogu da je napravim kada vodimo sedam razlike protiv Grka, kada ću da je napravim? Sledeća utakmica je biti ili ne biti, počinje osmina finala. Ta neka reakcija je bila nikakva. To me zabrinjava“.

Grci su dobili drugi 25:22, a onda i četvrti 30:28. U tom periodu su naši momci imali vođstvo, došli i do meč-lopti, a onda dali rivalu priliku da potpuno zakomplikuje stanje na terenu. U petom setu su se uozbiljili i jasno pokazali ko je bio veliki favorit na ovom meču – 15:5.

„Kad je važno, napalimo se pa je sve super i to je dobro. U svakom slučaju ovo je moralo da bude mnogo bolje. Moramo da pričamo malo, da razjasnimo neke situacije jer znate ponekad kad ti hoćeš onda se desi da ne možeš. To je bila poenta našeg sastanka pre utakmice, rekli smo da moramo da uđemo veoma koncentrisani, jer ako protivnik krene da igra, ti bi onda da se vratiš u igru, ali ne možeš. To se pokazalo tako, bilo je izuzetno teško. Čestitam Grcima na dobroj igri, ali mi smo pobedili. Peti set je bio odličan, sve ostalo predstavlja veliki problem“, zaključio je Slobodan Kovač.

Naredni meč Srbija igra u subotu ili nedelju, a protivnik će biti jedan od timova iz grupe C. Ukoliko naša selekcija bude druga u grupi, igraće sa trećeplasiranim timom u nedelju u Gdanjsku. Kao mogući rivali izdvojile su se ekipe Turske, Finske i Rusije. U sredu uveče će se znati tačno na koga idu Orlovi u osmini finala EP.