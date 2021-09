Odbojkaši Srbije su odigrali svih pet utakmica grupne faze Evropskog prvenstva i pred njima je pauza od tri ili četiri dana. Osminu finala će igrati u subotu ili nedelju u poljskom Gdanjsku, zavisno od pozicije koju zauzmu, a protivnik koji ih čeka u tom susretu i dalje je nepoznat. U grupi C će se do poslednje utakmice voditi neizvesna borba.

Naša reprezentacija je trenutno prva u grupi A sa 12 osvojenih bodova, ali ukoliko ne bude iznenađenja u sredu, Poljska će ih preskočiti posle duela sa Ukrajinom. Trenutno domaćin ima skor 4-0 i 11 bodova. Ako bi ostali prvi, Orlovi bi meč osmine finala igrali u subotu. Mnogo realnije je da će završiti na drugoj poziciji i prvi duel eliminacione faze igrati u nedelju.

Rival stiže iz grupe C u kojoj su danas odigrane dve utakmice. Rusija je do treće pobede stigla protiv Španije – 3:1 na krilima Egora Kljuke, koji je zabeležio čak 27 poena. Imao je odličan prolaz u napadu 29-19 (66 odsto), upisao je tri as servisa, imao pet uspešnih blokova... Definitivno je bio čovek odluke na ovoj utakmici. Pratio ga je Dmitrij Volkov sa 16 poena – 14 iz napada i dva iz bloka. U španskom timu najbolji je bio Andres Viljena sa 14 poena.

Nešto kasnije je novu pobedu izborila Holandija, ovog puta protiv Finske – 3:1. Lale je do trijumfa predvodio raspoloženi Nimir Abdel-Aziz sa 35 poena. Od 45 lopti u napadu u poene je pretvorio 30 (67 odsto), imao je i tri bloka i dva as servisa. Fabijan Plak ga je pratio sa 12 poena. U reprezentaciji Finske izdvojio se Sivula Urpo sa 24 osvojena poena.

Posle današnjih utakmica Holanđani su overili prvu poziciju sa 13 bodova i oni će u osmini finala igrati sa ekipom koja u našoj grupi zauzme četvrtu poziciju. Turska je druga sa skorom 3-1 i devet osvojenih bodova, a Rusija treća sa istim učinkom, ali bodom manje. Finska je na četvrtoj poziciji sa polovičnim učinkom 2-2 i šest osvojenih bodova.

Španija je odigrala svih pet utakmica i završila takmičenje sa tri boda i skorom 1-4, a Makedoncima koji nemaju ni bod preostaje da se protiv Rusa u četvrtak oproste od Evropskog prvenstva. Kada se sumira situacija pred poslednje kolo – kao mogući protivnici Srbije izdvajaju se Turska, Rusija i Finska.