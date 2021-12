Lale se probudile posle tri vezana poraza

Posle tri vezana poraza, od Partizana u Kupu, Ribnice u prvenstvu i Berlina na startu Lige šampiona, Vojvodina se najzad trgla.

U Novom Sadu posle velike borbe pao je Metalac u okviru 10. kola Superlige za odbojkaše – 3:1 (25:19, 23:25, 25:21, 25:22).

Odolevali su gosti na samom startu meča, ali onda su Lale predvođene Milanom Zečevićem, Lazarom Bajandićem i Davidom Mehićem u potpunosti preuzele inicijativu i odlepili se na šest poena razlike. Zapretili su gosti iz Gornjeg Milanovca još jedanput sredinom seta kad su stigli na tri poena zaostatka, ali nakon tajm-auta Slobodana Boškana Vojvodina je rutinski privela set kraju - 25:19.

Na početku drugog seta viđena je rezultatska klackalica, igralo se poen za poen. Gosti su zapretili preko Krstića, stigli do izjednačenja, a onda i preuzeli vođstvo. Pala je koncentracija kod Novosađana u tim trenucima, pa su dobrim blokom i napadom gosti držali prednost od jednog do dva poena. Vojvodina se probudila preko sjajnog Milana Zečevića, koji je u ključnim trenucima sipao paljbu snažnim smečevima. Ipak, to nije bilo dovoljno jer je ekipa Takova uspela da dobro realizuje kontranapade i izjednači na 1:1 u setovima.

Mučila se Vojvodina i u trećem setu, ali izuzetno raspoloženi Zečević je odvojio Novosađane na tri poena razlike, koju su Lale sačuvale do kraja bez obzira na dobar otpor Takova. Pred kraj seta priliku da zaigra dobio je i donedavno povređeni korektor Radoslav Prapunov. Vratio se na pravi način i važnim poenima doneo vođstvo od 2:1.

„Stara dama“ je bila mnogo bolji rival u poslednjem setu. Ulogu Zečevića preuzeo je odlično Parapunov, koji je svojim projektilima pravio značajnu razliku. Funkcionisao je i blok Stevana Simića i Luke Čubrila, pa je Vojvodina uspela da uveća prednost. Na kraju su iskoristili domaći treću meč loptu za pobedu od 3:1 i lepu uvertiru pred revanš utakmicu sa Partizanom u okviru Kupa.

Trener Vojvodine Slobodan Boškan rekao je da je zadovoljan ovom pobedom.

„Zadovoljan sam pobedom, očekivali smo da bude i bolje, ali lično sam zadovoljan jer je ovo već peta, šesta utakmica koju igramo u nizu na svaka tri dana. Nije bilo lako odigrati najbolje što možemo posle utakmice u Berlinu protiv ekipe kao što je Takovo, u kojoj smo favoriti pre meča“, rekao je Boškan i dodao da mu je izuzetno drago što je njegov tim mnogo bolje igrao u odbrani nego u prethodnim utakmicama.

Osvrnuo se i na predstojeći uzvratni meč u okviru Kupa, koji igraju već u utorak protiv Partizana u Novom Sadu.

„Motivisani smo i bićemo spremni za tu utakmicu i fizički i psihički. Biće veoma teško, ali nas to neće sprečiti da ih napadnemo i pobedimo sa 3:0“, prokomentarisao je Boškan.

Trener Takova Vladimir Šarenac izjavio je da ostaje žal što nisu iskoristili priliku da naprave nešto više protiv Vojvodine, koja nije igrala u kompletnom sastavu.

„Nažalost nismo iskoristili to što Vojvodina igra na tri fronta i što nije bila u kompletnom sastavu, ali sam zadovoljan što smo pružili otpor. Nama ostaje da tražimo šansu u drugim utakmicama, na domaćem terenu, a naš cilj je da u ovoj debitantskoj sezoni ostanemo superligaši“, rekao je Šarenac.

Piše: Aleksandar Milošević

SUPERLIGA – 10. KOLO

Petak

Vojvodina – Takovo 3:1 (25:19, 23:25, 25:21, 25:22).

Crvena zvezda – Mladi Radnik 3:0 (25:21, 25:22, 25:23)

Spartak – Radnički 0:3 (24:26, 19:25, 21:25)