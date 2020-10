Virus korona zadaje velike muke rukometnoj Ligi šampiona. I u ovom kolu ne igra se svih osam utakmica. Dva meča u Grupi B, Motor – Nant i Vesprem – Barselona su odložena. Danas su na programu samo dve utakmice u Olborgu i Zagrebu.

Najprijatnije iznenađenje na startu evro elite je Olborg. Danski šampion, uz Vesprem i Barselonu, jedini ima maksimalan učinak posle četiri kola, a danas (18.45) u Skandinaviju stiže Kil u prvom meču petog kola.

Nemački šampiona je imao dosta problema sa povredama na startu sezone. Povređeni su bili sjajni golman Niklas Landin Jakobsen i verovatno najbolji rukometaš današnjice Sander Sagosen. Obojica su se oporavila i igrala prethodnog vikenda u Bundesligi kada je Kil pregazio ljutog rivala Flensburg sa 30:21. Danski čuvar mreže spustio je roletnu u Vunderino areni (nekašnjoj Šparkasen), imao 20 odbrana i dovodio do ludila gostujući tim.

Za Olborg je od 2014. do 2017. godine igrao Sagosen. Tu je stasao, pokazao raskošni talenat, prešao u najbogatiji klub na svetu Pari Sen Žermen, da bi proteklog leta pojačao Zebre koje sa klupe predvodi češki stručnjak Filip Jiha.

Jedan od nosilaca igre Olborga je zvezda u usponu Magnus Saugstrup. On kaže da su Kil, Vesprem i Barselona favoriti u grupi, ali da se njegov tim ne predaje.

Ove ekipe su malo bolje, ali imamo šanse. Ako igramo u svom najboljem izdanju, ne vidim zašto ne možemo da pobedimo. Zapravo, verujem da imamo šanse u svakoj utakmici. Želimo da budemo na F4 Lige šampiona. Danski klupski rukomet nije bio tako dobar poslednjih godina. Ako dođemo do nokaut faze, ne vidim zašto ne bismo imali šanse protiv svakog rivala“, rekao je Saugstrup za sajt EHF Lige šampiona.

On veruje da Kil može da padne.

"Moramo da kontrolišemo brzu igru našeg rivala. Moramo da igramo pametno. Kil ima sjajan tim. Njihova odbrana i golmani su svetska klasa. Ako to ne otključamo, imaćemo težak meč, ali moramo početi od sebe i svoje odbrane, a zatim da igramo onako kako mi želimo, a ne onako kako oni žele“, istakao je pivot danskog šampiona.

Dva sata kasnije u Zagrebu igra se „Balkan klasiko“. Hrvatskom šampionu stiže Celje. Oba tima su na nuli posle četiri kola i sa Motorom iz Zaporožja boriće se za šesto mesto koje vodi u prvu nokaut fazu Lige šampiona. Posle lošeg starta brojne promene u redovima Zagreba. Klupu je napustio Igor Vori. Nasledio ga je nekadašnji saigrač u reprezentaciji Hrvatske Vlada Šola. Imao je vatreno krštenje u Blugrani protiv Barselone prošle nedelje. Zagrepčani su doživeli očekivani debakl protiv jednog od favorita za titulu (27:45).

U klub je stigao i legendarni Lino Červar u ulozi savetnika. Stižu komšije iz Celja.

"Kratko sam u klubu, a već druga utakmica je pred nama, i to ona koja je označena kao jedna od onih koju moramo da dobijemo. Nismo imali previše vremena za zajednički rad, ali se poslednjih dana vide konture onoga što ja kao trener želim da igramo. Nadam se da ćemo to da sprovedemo na utakmici i da pobedimo Celje. Za mene će biti najvažnije da igrači započnu i završe utakmicu sa mišlju kako da daju svoj maksimum. O rezultatu ću razmišljati ja, a oni neka razmišljaju kako da sprovedu moje zamisli na teren. Čitajući po medijima, stekao sam utisak da je ekipa Celja potcenjena, ne bih se složio da je to tim koji nema kvalitet. Ima stil igre koji forsira godinama i igraju u tom sistemu jako dobro. Istina je da Celje nema skupih i zvučnih igrača, ali kao kolektiv deluje jako zanimljivo i uigrano. Igra brzo, sa brzim centrom što stvara problem protivnicima. Njihov kvalitet je i tečan napad, koji je posledica uigranosti. Na to ćemo morati posebnu pažnju da obratimo“, rekao je Šola, prenosi portal Balkan-handball.

Podsetimo, plasman u četvrtfinale Lige šampiona obezbediće dve najbolje ekipe u obe grupe, dok će timovi od treće do šeste pozicije igrati baraž za plasman među osam najboljih timova Starog kontinenta.

LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO

GRUPA B

Sreda

18.45: (4,40) Olborg (9,00) Kil (1,30)

20.45: (1,65) Zagreb (8,00) Celje (2,70)

Odloženo

Motor Zaporožje – Nant

Vesprem - Barselona

GRUPA A

Četvrtak

18.45: Meškov Brest - Seged

20.45: (1,10) Flensburg (14,0) Elverum (9,00)

20.45: (1,60) Vardar (8,00) Porto (2,85)

20.45: (2,10) Vive Kjelce (8,00) PSŽ (2,00)

