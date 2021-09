Na atletskim takmičenjima tokom Olimpijskih igara bilo je velikih iznenađenja, svetskih rekorda, momenata za pamćenje. Ali niko nije zasijao ni približno jako kao nekada najveća zvezda Jusein Bolt koji je sa 31 godinom, 2017, posle osam olimpijskih zlata, 11 svetskih titula, i silnih obaranja rekorda na 100, 150, 200 i 200 metara rekao "zbogom" aktivnom bavljenju atletikom. Ne "doviđenja", već "zbogom", što je još jednom potvrdio u razgovoru za BBC. Mada, priznao je da je kasnije imao male nedumice da li da se vrati na tartan stazu... Sada ih više nema, a niti ima vremena za to.

"Prekasno je. Da sam nameravao da se vratim, to bi uradio na ovim Igrama (u Tokiju)", rekao je Bolt za BBC, "Kad sam svom treneru saopštio da idem u penziju, seo je sa mnom i rekao: Kada odeš u penziju to je to. Nema nikakvih povratničkih putovanja, ništa. Zato se pobrini da budeš spreman za penziju", pojasnio je Bolt.

Setio se reči trenera pošto mu je izneo razmišljanje o eventualnom povratku na Olimpijske igre.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

"Pogledao me je i rekao: Nemoj ni da počinješ. Dakle, ako to nije moj trener, neću to da učinim, jer verujem u njega i ako on kaže ne, onda je to ne - ali nije da me nekad ne zasvrbi."

Veruje da bi rivalstvo između jamajčanskih sprinterki Šeli-En Frejuzer Prajs i Elejn Tompson-Hera moglo da dovede do toga da jedna od njih obori svetske rekorde na 100 i 200 metara, koje je postavila Amerikanka Florens Grifit Džojner još 1988. godine. Elejn je u Tokiju odbranila olimpijske titule na 100 i 200 metara, a u Judžinu je prošlog meseca lični rekord na 100 metara spustila na 10,54 sekundi, odnosno samo pet stotinki slabije od svetskog rekorda.

"Kada sam video da devojke zaista pojačavaju i stvarno trče, pomislio sam: Ovo bi se zaista moglo dogoditi. Elejn je zaista poboljšala tehniku, a isto je i sa Šeli. Trči mnogo uspravnije i daleko tečnije. Zato mislim da će ove devojke pokucati na vrata (svetskog rekorda). Ljudi su godinama pričali o tome. Pa ako uspeju da ga obore, to bi bilo ogromno za sport."

IZBOR UREDNIKA

Bolt koji navija za Mančester Junajted, poput većine simpatizera Crvenih đavola, s nestrpljenjem očekuje prvi nastup Kristijana Ronalda po povratku u grad.

"Veliki je je bio potez njegov povratak. Kristijano zahteva mnogo, pa će mnogo zahtevati od ovih igrača i to će ih samo učiniti boljim. On je na drugom nivou, on je mašina. Mislim da će igrati do 42. godine, jer će uvek biti tako spreman i na višem nivou od mnogo mlađih igrača zbog truda i posvećenosti koju ima."

Posle neuspešnog pokušaja da atletiku zameni fudbalom, Bolt je počeo muzičku karijeru. Snimio je rege album s najboljim prijateljem Nagentom Vokerom. Baš kao na sprinterskoj stazi, želi da bude najbolji.

"Ciljam vrh, da osvojim Gremi, izdam platinasti album ili singl. Želim da dostignem vrhunac i budem u prostoriji u kojoj svi ovi veliki producenti govore o mojoj muzici. Znamo da je to dug put i da ima još mnogo toga da se nauči, ali samo uživamo u procesu", dodao je Bolt.