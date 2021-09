Nešto je bilo potrebno odbojkašima Srbije da ih razmrda, pokrene i vrati u pravi ritam na meču protiv Turske. U trenucima kada se lomilo pitanje pobednika u osmini finala selektor Slobodan Kovač je na teren poslao Dražena Luburića. Bio je to dobitan potez, jer je naš korektor doneo neke od ključnih poena u četvrtom setu i taj-brejku. Mladi i motivisani Turci su saterali Orlove uza zid i naterali ih da se dobro pomuče da bi ostvarili pobedu i plasirali se u četvrtfinale.

Za mesto među četiri najbolja tima, Srbija će se boriti u utorak od 17.30 sa Holandijom. O tom okršaju, ali i o neizvesnom obračunu sa Turskom, za Mozzart sport pričao je Dražen Luburić.

„Mi koji smo igrali za turske klubove, znali smo koliko nas težak zadatak očekuje. Oni dugo ulažu u odbojku i sada su uspeli da dođu do ovakvog nivoa. Gubili smo 2:1, bilo je veoma stresno. S obzirom na to da smo evropski šampioni, ekipe protiv nas imaju dodatan motiv, a mi imamo dodatan pritisak. Meni je bilo stresnije dok sam gledao sa klupe, ali kada sam ušao bilo je lakše. Nije bilo straha, verovao sam sve vreme da dobijamo“, rekao je Luburić.

Srbija je režirala savršeno otvaranje utakmice. Prvi set su Orlovi počeli serijom 8:1, sačuvali su to vođstvo do kraja i slavili 25:18. U drugom su se odlepili na 5:0, pa na 10:5... Međutim, izgubili su i drugi i treći set.

„Ne bih rekao da je došlo do opuštanja, nije mi tako delovalo na licima mojih saigrača. Prosto, nekad te i dobra igra protivnika natera da napraviš greške. I oni treniraju, i oni igraju odbojku i dolaze na takmičenje da bi ostvarili što više pobeda. Pa dobili su tu jednu Rusiju... Dogodi se nekad pad, bude takav splet okolnosti. Ali, u petom setu smo pokazali smirenost. Oni su iz neke usplahirenosti napravili nekoliko grešaka. Videlo se da sve zavisi od nas. Pre svega mentalno, kada je tu sve u redu, kada imamo samopouzdanja, onda je potrebno da dobro primimo servis, podignemo loptu i napadnemo“.

Odigrali su Kovačevi momci neizvestan duel i na kraju grupne faze. Tada su dobili Grčku 3:2, a onda su pet dana kasnije ponovo morali da igraju pet setova.

„Ako se setimo četvrtfinala Evropskog prvenstva pre dve godine u Parizu, pobedili smo Ukrajinu tada 3:2. Bilo je teško, iako smo vodili 2:1, u četvrtom smo imali zaostatak od nekoliko poena... Ali, uspeli smo peti set da dobijemo. U tim nekim kritičnim trenucima ispliva na videlo naš kvalitet. Tako je bilo i sada. Ne bismo se bunili da rasplet bude isti kao na prethodnom EP“.

Da bi stigli ponovo do borbe za najsjajnije odličje, moraju da naprave još dve pobednička koraka. Protivnik u četvrtfinalu je reprezentacija Holandije, koja je eliminisala Portugaliju – 3:2.

„Poslednji put smo igrali u Ligi nacija u junu protiv njih. Mi smo pobedili posle taj-brejka i koliko se sećam bilo je 17:15 u tom periodu. Oni su tad bili bez najboljeg igrača Nimira Abdela Aziza, ali i nama su nedostajali neki standardni igrači. Mislim da je najbitnije da zaustavimo njihovog glavnog napadača i da smanjimo broj njegovih as servisa. Može da se igra protiv njega, jer iako daje mnogo poena, on i dobija baš veliki broj lopti. Nema uvek visok procenat realizacije, moguće ga je zaustaviti. Videli smo i da je Portugalija mogla ravnopravno da igra sa njima“.

Veruje reprezentativac Srbije da će ekipa biti na pravom nivou kada tu bude bilo najpotrebnije.

„Uvek se u toku kondicionih priprema gleda da se forma kroz takmičenje podiže. Tako smo i na prethodnom šampionatu igrali sve bolje iz utakmice u utakmicu. Verujem da će i ovde biti sve bolje. Najbitnije je sada četvrtfinale, pa nećemo da razmišljamo mnogo daleko. Poljska i Francuska, koje su najviše pokazale, su u drugom delu žreba. Tamo su i Slovenija, Nemačka... Mi ovde možemo na Italiju. Sve u svemu, bitno je da budemo pravi kada to bude potrebno“.

Luburić je bio u startnoj postavi na utakmicama protiv Belgije, Portugalije i Grčke. Na ostalima je čekao šansu sa klupe. Pokazalo se da selektor može da bira između više opcija kada su starteri u pitanju.

„Ako pogledate sezone u klubovima, one su veoma duge i teško je držati vrhunsku formu sve vreme, normalno je da dolazi i do padova, i do zasićenja. Isto tako je i na takmičenjima koja traju ovoliko kao Evropsko prvenstvo. Ukoliko stignete do finala, igrate ukupno devet utakmica. Sigurno da ne mogu isti igrači sve vreme da budu na visokom nivou, tako da je bitno da se dobro dopunjujemo. Čuvamo leđa jedni drugima i kad nam ide i kad nam ne ide. Tu smo da pomognemo“.

Uvodnu fazu Srbija je igrala u Krakovu, prve eliminacione utakmice su na programu u Gdanjsku, a završne borbe su na programu u Katovicama.

„Uzeli smo u Poljskoj zlato u Svetskoj ligi 2016, pa onda bronzu na Evropskom prvenstvu naredne godine. Neki igrači su ovde igrali i u klubovima. Prija nam ambijent, veoma su gostoljubivi, lepo se osećamo. Ovde je odbojka broj jedan, sve ima posebnu draž, pa su trenuci na terenu emotivniji nego inače“, podvukao je Dražen Luburić.