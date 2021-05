Srpske reprezentativke Maja Ognjenović i Milena Rašić ostale su bez titue pravaka Evrope, pošto je njihov Vakifbank poražen u Veroni od favorizovanog Koneljana, posle velike drame u pet setova - 25:22, 22:25, 25:23, 23:25, 12:15.

Četvorostruki prvak Evrope imao je vođstvo od 2:1 u setovima, kao i prednost od 23:22 u četvrtom, ali su se Italijanke izdigle bukvalno iz ponora i stigle do istorijskog trofeja u eltnom takmičenju.

Blistala je fantastična korektorka Paola Egonu, koja je meč okončala sa sjajnih 40 osvojenih poena, dok je sa druge strane najžešći otpor pružala Izabela Hak sa 33. Maja Ognjenović odlično komandovala igrom Vakifa i osvojila jedan poen, dok je Milena Rašić dodala svojih šest.

Italijanke su fantastičnom završnicom fantastičnom završnicom četvrtog seta došle do ogromne prihološke prednosti u odlučujućem, iako je i u petom Vakif poveo sa 4:0. Koneljano je brzo stigao do 5:5, poveo sa 7:6 i konstatno bio u prednosti. Presudna je bila serija posle rezultat 10:10, kada su italijanke došle do 14:10 i onda rutinski privele meč kraju.