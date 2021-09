Slavljenica Maja Ognjenović nije skidala osmeh sa lica posle meča sa Francuskom. Ne samo da je bila srećna zbog pobede i plasmana u polufinale Prvenstva Evrope, nego se osećala i izuzetno ponosnom jer je odigrala 300. meč za reprezentaciju Srbije.

Još davne 2006. godine osvojila je prvu medalju u nacionalnom dresu, a sada već ima bogatu kolekciju. U Beogradu će pokušati da u vitrine doda još jedno evropsko zlato.

„Do prethodne utakmice nisam imala podatak da će ovo biti 300. Počastvovana sam i vrlo srećna što sam jedna od malobrojnih odbojkaša i prva odbojkašica koja je dobila dres sa svojim prezimenom i brojem 300“, rekla je Maja Ognjenović, kojoj je poklon uručen pre početka utakmice. „Kad sam videla taj broj, već mi nije bilo svejedno. Bio je to lep uvod. Pomalo emotivan. Ne mogu da kažem da mi je to dalo veliki motiv, ali sam sigurno sa velikim zadovoljstvom isčekivala ovu utakmicu“.

Znala je Maja da meč protiv Trikolorki neće biti lak kao što je to bio slučaj u grupnoj fazi.

„Očekivali smo da će Francuskinje pružiti mnogo jači otpor, znale smo da su podigle formu. To se videlo protiv Belgije i Hrvatske. Terzić je izjavio da je Francuska najprijatnije iznenađenje prvenstva, to je pokazala startom protiv nas. Mi smo prvi set krenule u nekom neopravdanom strahu i grču. Znamo da nokaut faza nije laka, ali smo malo zaboravile koliko smo jake i koju snagu naša ekipa ima. Srećna sam što smo od drugog seta došle do željene igre i privele utakmicu kraju. Potpuna dominacija u trećem, a negde u četvrtom. Videlo se da smo glavne na terenu“.

Naredni rival naše reprezentacije je selekcija Turske, sa kojom već godinama vode velike borbe.

„To je protivnik kog dobro poznajemo. Odigrale smo nebrojeno utakmica. Dosta našiha igračiac igra u Turskoj godinama, Terza je trener Fenerbahčea, to će biti od značaja, jer ih dobro poznajemo. One imaju pojedince koji se ističu, ali imaju i slabe tačke koje ćemo pronaći i pripremiti taktiku. Verujem da one misle da smo im dužnici za finale u Ankari 2019, ali igramo pred domaćom publikom i to je dovoljno za motivaciju za pobedu“.

I pre deset godina na šampionatu u Beogradu, kada je Srbija uzela prvu evro-titulu, protivnik u polufinalu je bio isti.

„Sećam se te utakmice, ali ne mogu da poredim. To je bila generacija Turske koja je zaista bila čuvena - Esra Gumuš, Neslihan, libero Gulden, sestre Kirdar, sa opet stranim trenerom. Verujem da će ovog puta Đovani Gvideti spremiti ekipu bolje. Ne znam, verujem da smo mi te koje će se pitati na terenu. One su kvalitetan rival, imaju Ebrar, Edu, primačku dijagonalu... Imaju svoje slabe tačke. Mene više nervira dan pauze. Prvenstvo se odužilo, a sad kad nam je odmor potreban, to je samo jedan dan. Kako je ostalima, tako je i nama. Nadam se da ćemo dan pauze iskoristiti za pripremu i oporavak“.

Nije samo Maja dobila poklon, već i dizač Francuske. Nina Stojiljković je danas slavila 25. rođendan, a kao iznenađenje je stigao dres Maje Ognjenović, koji je potpuno oduševio.

„Dobila sam informaciju od njihovog tim menadžera da Nina slavi danas rođendan i kako bi je obradovao moj dres sa potpisom. Uvek mi je zadovoljstvo, pogotovo kada je neko ko igra. Pred početak meča sam otišla do njihove svlačionice, dala joj dres sa potpisom. Po njenoj reakciji rekla bih da je bila iznenađena i oduševljena. Veliko mi je zadovoljstvo da usrećim nekog na taj način“, zaključila je Maja Ognjenović.