Mani Pakjao skida rukavice i kreće na predsedničku funkciju

Mani Pakjao je, ako neko još ne zna, jedan od najboljih boksera svih vremena. Momak s Filipina, puka, gola sirotinja koja se snagom volje i pesnica uzdigla u status legende.

Sada 41-godišnjak polako napušta četvrtasti u planu da osvoji jedan daleko brutalniji, krvaviji i nepošteniji ring - politički. Pakjao je već čitavu deceniju aktivan u politici, a od 2016. član je tamošnjeg najvišeg zakonodavnog tela, Senata. No, za nekog koji je navikao da bude prvi i najbolji to očigledno nije dovoljno jer je odlučio da se na predsedničkim izborima koji dolaze 2022. oproba protiv kontroverznog lidera nacije, Rodriga Dutertea. To jest protiv njegove naslednice

I mnogi veruju da će se to i dogoditi. Naime, Duterte je, kao i ćerka mu Sara veliki populista kojeg mrze oni koji ne glasaju za njega. Samim tim, opozicija mu je velika i jaka i samo čeka pravo lice za kojim bi krenula.

S druge strane, Pakjao je ubedljivo najpopularniji stanovnik Filipina već dve decenije, nešto kao kod nas Novak Đoković, tako da bi teško izgubio i od mnogo voljenijeg kandidata. Naravno, na poštenim izborima. Najčudnije je pak je to što je član Duterteove stranke, PDP - Laban (Filipinska demokratska partija - Snaga naroda) i njegov relativno dobar prijatelj. Očigledno se ipak ne slaže u potpunosti, pa i oko ideje da ga u najvažnijoj fotelji zameni lično ćerka, Sara Duterte.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com





Do izbora za prvog čoveka nacije od 100+ miliona stanovnika ostalo je još dve godine te se može očekivati da Pakjao još koji put uđe u ring i brani WBA šampionski pojas u superveter kategoriji.